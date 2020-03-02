Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 20.Hafta Mucur Yabanlıspor: 1 - Yahyalıspor: 0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Mucur Yabanlıspor’a 10 mağlup oldu.
Stat: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Futbol Sahası
Hakemler: Hakan Yurtseven xx, Muhammet Mahmut Delimazı xx, Gökberk Çelikbaş xx
Mucur Yabanlıspor: Serdar Gürsoy xxx, İsa Han xxx, Şükrü Ali Danışan xxx, Ömer Fevzi Altuntaş xxx, Ertuğrul Şimşek xxx, Onur Yüksel xxx, Emre Karamahmut xxx, Mevlüt Şimşek xxx, Yunus Gültekin xxx, Orkun Erdoğan xxx, Seyithan Akdoğan xx
Kayseri Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Ahmet Canpolat xx, Ümit Kale xx, Melik Sermet Kayaş xx, Tugay Aydoğan xx, İbrahim Ayyıldırım x, Can Ölçer xx, Ramazan Durdu xx, Osman Şentürk xx, Okan Yenidünya xx, Süleyman Öztürk x
Gol: Mevlüt Şimşek (dk.65) (Mucur Yabanlıspor)
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