Kayseri Süper Amatör Küme’de 20.hafta tamamlandı Develispor averajla liderliğini sürdürüyor

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 20.hafta maçları dün oynandı. Oynanan 5 karşılaşmada 19 gol atılırken, Esen Makina Belsinspor ile Kocasinan Şimşekspor haftayı hükmen galibiyetle kapattılar. İşte 20.haftada alınan sonuçlar;
Kayseri Şekerspor 51 Buğdaylıspor
Özvatan Gençlikspor 21 Kayseri Gençlerbirliği
Talas Anayurtspor 40 Kocasinan Ülküspor
Hacılar Erciyesspor 14 Develispor
Trend Gayrimenkulspor 01 Kayseri Yolspor
Kocasinan Şimşekspor 30 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Esen Makina Belsinspor 30 Kayseri Demirspor (Hükmen)
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