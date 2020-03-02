Kayseri 2.Amatör Küme’de 2.hafta tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme’de 2.hafta tamamlandı. 3 grupta oynanan 14 karşılaşma tam 73 gol atıldı.
A GRUBU
Pınarbaşı Belediyespor 67 Sümerspor
Sarızspor 33 Kayseri İdman Yurdu
Gazi Osman Paşaspor 50 Kayseri Meysuspor
İncesu Gençlikspor 40 Yeni Erciyesspor
Bünyan Belediyespor (BAY)
B GRUBU
Kocasinan Gençlikspor 20 Trabzon 3861 Spor
Erciyes İdmangücü 23 Ambar Kızılırmakspor
Kayseri Olimpikspor 61 Mevlana Yıldızspor
Sindelhöyükspor 40 Cırgalanspor
Güneşli Gençlikspor 23 Kılıçaslan Yıldızspor
C GRUBU
Simya Koleji 31 Yeni Kıranardıspor
Fevzi Çakmakspor 33 Cuma Uluçay Talasspor
1966 Turanspor 10 Sosun Birlikspor
Göktürk spor 42 Yıldırım Beyazıt Şafakspor
Anadolu Yıldızspor 14 Kuşçu Mithatpaşaspor
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