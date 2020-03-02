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Okul Sporları Eskrim Müsabakaları Tamamlandı

İHA

13 okuldan 45 sporcunun mücadele ettiği Okullar Arası KüçükYıldızGenç Eskrim İl Birinciliği sona erdi.

Okul Sporları Eskrim Müsabakaları Tamamlandı

13 okuldan 45 sporcunun mücadele ettiği Okullar Arası KüçükYıldızGenç Eskrim İl Birinciliği sona erdi.
Talas Spor Salonunda 45 sporcunun grup müsabakalarına katılabilmek için kılıçları çektiği müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti.
Müsabakalarda minikler kategorisinde Berra Açıkgöz ve Zülfükar Çalhan, yıldızlar kategorisinde Enes Pınar ve Derin Soydan, gençler kategorisinde ise Sena Açıkgöz ve Eşref Çalhan rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi oldu.
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sporculara madalyaları takdim edildi. Törene İl Temsilcisi Kadir Aktaş, sporcuların aileleri, antrenörler ve sporcular katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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