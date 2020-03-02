Kayseri'de, Mehmetçik için 'zafer' duası

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Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında, camilerde Fetih Suresi okunarak, dua edildi.

Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için kentteki camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki Ahmet-Ayşe İnci Camisi'ne gelenler, harekata katılan askerler için dua etti. Şehitler için de Kur'an-ı Kerim okundu. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Muhammed KISIR

2020-03-02 10:10:40



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