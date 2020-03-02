Artistik Cimnastik İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Yılda bir kez pişiyor, 4 bin kişilik kuyruk

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 Sezonu Okullar Arası Artistik Cimnastik KüçükYıldızGenç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

2527 Şubat 2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Cimnastik Salonunda düzenlenen müsabakalara 100’e yakın sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

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