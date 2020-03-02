Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu Sümerspor-Pınarbaşı Belediyespor:7-6

Yılda bir kez pişiyor, 4 bin kişilik kuyruk

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri İkinci Amatörküme C Grubu'nda oynanan ikinci hafta maçında tam 13 gol atılırken, Pınarbaşı Belediyespor'u 76 mağlup eden Sümerspor, ligde galibiyet ile tanıştı.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Furkan Ulu xxx, Muhammed Boylu xxx, Onur Öztal xxx

Sümerspor: Hacı Ahmet Karslı xx, Murat Düzgün xx, Sadık Delikaya xxx, Hasan Doruk xx (Dk. 68 Emre Can Yiğit x), Musa Delikaya xxx, Aydın Çilek xxx, Yusuf Aladağ xx (Dk. 60 Ramazan Abravcı xx), Zafer Subutan xx, Furkan Koçak xxx, Serkan Varol xxx, Mustafa Deliduman xxx

Pınarbaşı Belediyespor: Duyukan Erdugan x, Bahattin Fatih Yunsuroğlu x, Turan Herekçi x, Fikri Furkan Büyükçınar xxx, Berkan Polat xxx, Osman Ekinci x (Dk. 46 İsmail Efe Toprak x), Batuhan Erbay x (Dk. 46 Emre Yıldırım x), Fatih Selim Karayel x, Kamil Atmaca x, Mustafa Doruk xx, Hüseyin Şahin x (Dk. 65 Hüseyin Çelebi x)

Goller: Zafer Subutan Dk. 33 ve 36 , Serkan Varol Dk. 5 , Aydın Çilek Dk. 38 , Musa Delikaya Dk. 48 ve 58 , Furkan Koçak Dk. 75 (Sümerspor) , Kamil Atmaca Dk. 45 ve 46 , Mustafa Doruk Dk. 70 ve 78 İsmail Efe Toprak Dk. 85 (Pınarbaşı Belediyespor)

Kırmızı Kart: Zafer Subutan Dk. 88 (Sümerspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.