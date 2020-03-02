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Kayseri Süper Amatör Küme Talas Anayurtspor-Kocasinan Ülküspor: 4-0

İHA

Kayseri Süper Amatör Küme Talas Anayurtspor-Kocasinan Ülküspor: 4-0

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligde kalma yarışı veren Talas Anayurtspor, Kocasinan Ülküspor'u 40 yenerek son derece önemli üç puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Suat Alptekin xxx, Furkan Ulu xxx, Fatihhan Ayar xxx
Talas Anayurtspor: Deniz Ülker xxx, Yaşar Atak xxx, Doğan Bilgin xxx, Abdulkerim Sain xx (Dk. 65 Umut Delice x), Önal Baykal xxx, İlker Karagöl xxx, Durmuş Tarım x (Dk. 13 Ekrem Kökoğlu xx), Mustafa Ekinci xxx, Furkan Karakaya xxx, Serkan Bektaş xxx, Kayhan Yılmaz xx (Dk. 70 Ahmet Sürmeli x)
Kocasinan Ülküspor: Furkan Afşar x, Mehmet Kurtuluş x, Talha Çoban x, Hasan Gögercin x, Harun Karaman xx, Okan Çetinerx, Furkan Önal x, Cengiz Eşme x (Dk. 58 Yakup Çilkaya x), Erhan Vurdem x (Dk. 76 Alperen Katır x), Osman Rızvan x, Muaz Guzay x (Dk. 80 Ali Püsküllü x)
Goller: Serkan Bektaş Dk. 45 , Kayhan Yılmaz Dk. 62 , Ekrem Kökoğlu Dk. 75 , Furkan Karakaya Dk. 90 (Talas Anayurtspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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