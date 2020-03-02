Türkiye Güreş Şampiyonası'nda hem 1.'lik hem 3.'lük Kayseri Şekerspor'dan Kayseri Şekerspor'lu güreşçi Yusuf Yazıcı Türkiye 1.'si oldu

Kayseri'de düzenlenen 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, Kayseri Şekersporlu Yusuf Yazıcı, 63 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, 68 kiloda mindere çıkan Emir Ömer Bozbağ ise Türkiye üçüncüsü olarak takımına madalya kazandırdı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve 55 ilden 330 sporcunun mücadele ettiği, 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Mücadeleler sonunda Kayseri Şekersporlu Yusuf Yazıcı, 62 kiloda Türkiye birincisi olurken, ikinciliği İbrahim Özdemir, üçüncülüğü ise Berat Acar elde etti. 68 kiloda mücadele eden Şekersporlu Emir Ömer Bozbağ ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay, kazanılan başarıdan dolayı sporcular ve eğitmenleri ile iftihar ettiklerini belirterek, “Ata sporumuz olan güreşin gelişimi ve özellikle genç sporcuların Türk güreşine kazandırılması noktasında Kayseri Şeker olarak önemle ve gayretle çalışıyoruz. Takımımızdaki sporcularımız da, hem kulübümüzü hem de şehrimizi temsil noktasında önemli dereceler elde ederek, göğsümüzü kabartmaktadırlar. Gençlerimizin bu başarıları bizim güreşe olan ilgimizi daha fazla artırıyor ve güreşe heves duyan gençlerimize katkı sağlama arzumuzu güçlendiriyor. İnşallah bu başarıların devam etmesi için onların gayretleri yanında, biz de elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Ben Yusuf ve Emir kardeşimiz ile değerli hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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