Başkan Alan: "Her zaman canımızla, malımızla devletimizin yanındayız"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan açıklamasında, "Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hiç bir tehdide boyun eğmeden terörü ve arkasındaki güçleri bu topraklardan temizleyecek, milletimize karşı yapılan her türlü hesap ve plan başarısız olacaktır" dedi.

Yaptığı yazılı açıklamasında devletin yanında olduklarını kaydeden Başkan Alan; "Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye'nin kuzeyinde İdlib’de 'Bahar Kalkanı Harekâtı' başlatılmıştır. Devletimiz ve Türk silahlı Kuvvetlerimiz hiç bir tehdide boyun eğmeden terörü ve arkasındaki güçleri bu topraklardan temizleyecek, milletimize karşı yapılan her türlü hesap ve plan başarısız olacaktır. Asırlar boyu bu topraklarda yaşayan milletimizi parçalamaya ve vatanımızı bölmeye, ne eli kanlı terör örgütlerinin ne de arkalarındaki şer odaklarının güçleri hiçbir zaman yetmeyecektir. Bu itibarla Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman Mehmetçiklerimize Bahar Kalkanı Harekâtı'nda başarılar diler, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun. Biz esnaf ve sanatkarlar, Ahi Evran'ın torunları olarak her zaman canımızla, malımızla devletimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.