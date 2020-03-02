Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup Talasgücü Belediyespor: 5 - Sorgun Belediyespor: 0

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 20. haftasında sahasında oynadığı maçta Sorgun Beeldiyespor'u 50 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.



Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: İsmail Güzel xx, Recep İlker Kor xx, Ümit Yalçın Eser xx

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxx, (dk. 75 Onur Acar xx), Doğancan Akkaya xxx, Muhammed İbrahim xxx, Recep Daylak xxx, Burak Öztürk xxx, (dk. 63 Mehmet Tahir Kalem xx) Resul Ekrem Turhan xxx, Uğur Gezer xxx, Canberk Soykuvvet xxx, Burak Gezer xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx, (dk. 71 Serkan Demirezen xx), Furkan Özdemir xxx

Sorgun Belediyespor: İbrahim Bayram x, Serdar Güleşe x, Bilal Budak x, Yasin Akyol x, Muhammet Çetin x, Abdulkadir Özdemir x, Mehmet Kaya x, Sedat Kaan x, İzzet Kılıç x, Atahan Mehmet x, Onurcan Şenkal x

Goller: Doğancan Akkaya (dk.37), Furkan Özdemir (dk.43), Mustafa İlkay Kartal (dk.54), Uğur Gezer (dk.64 ve 71) (Talasgücü Belediyespor)

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