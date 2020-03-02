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İdlib şehitleri Erciyes'te anıldı

İHA

Suriye'nin İdlib şehrinde barış ve huzuru tesis etmek için bulunan ve rejim güçlerinin alçak saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesisleri'nde anıldı.

İdlib şehitleri Erciyes'te anıldı

Suriye’nin İdlib şehrinde barış ve huzuru tesis etmek için bulunan ve rejim güçlerinin alçak saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesisleri’nde anıldı.
Kentte faaliyet gösteren spor kulüplerine bağlı 130 kayak sporcusu, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bekası için yurt içinde ve yurt dışında fedakârca görev yaparken şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz anısına 2 bin 650 metre yükseklikten ellerinde Türk Bayraklarıyla kayarak aşağı indi. Karla kaplı alanda sporcuların ellerinde dalgalan al bayrağımız, izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Sporcular şehitlerimiz için yaptıkları saygı duruşunun ardından İstiklal Marşını okudu. Tören, tekbir ve yapılan dualarla son buldu. Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Hacılar Belediye Meclis Üyesi Yusuf Hakan Özdemir; "İdlib’deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz anısına 2 bin 650 metreden aşağıya Türk bayrakları ile birlikte yaklaşık 100 ila 150 sporcunun katıldığı bir faaliyet yaptık. Aşağıya kadar indik. İstiklal marşı ve saygı duruşu yaptıktan sonra aziz şehitlerimiz adına ruhlarına Fatiha okuduk. Bu hain saldırıda şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz adına bu faaliyeti yapmış olduk. Bütün kulüplere katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Kayak Antrenörü Yakup Yılmaz ise; “Şehitlerimizin anısına Hacılar Kapı’da Türk Bayraklarımızla kulüplerimizin katılımıyla coşkulu bir şekilde iniş gerçekleştirdik. Bu inişimiz oradaki askerlerimize moral olsun. Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Allah’tan ailelerine sabırlar diliyorum. Bütün Türk ulusunun başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Her platformda birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini vurgulayan ve böylesine anlamlı bir etkinlik gerçekleştiren Erciyes A.Ş.’ye, Hacılar Belediyesi Meclis Üyesi ve TDF Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir’e, Dağcılık İl Temsilcisi Ahmet Duran’a, Gondol Cafe sahipleri Nevin ve Nükhet Hanımlara, spor kulüplerine teşekkür eden ve sporcuları tebrik eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “Kahraman askerlerimiz Suriye’de sadece barış ve huzuru sağlamak için bulunuyor. Böylesine kutsal bir görevi yerine getiren kahraman vatan evlatlarına uzanan eller kırıyoruz, kırmaya da devam edeceğiz. Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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