Melikgazi Belediyesi Meclis Üyeleri İdlib Şehitleri için ortak bildiri yayınladı

Melikgazi Belediyesi, Mart Ayı Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirerek gündeminde bulunan maddeleri karara bağladı.

Meclis'te tüm siyasi partilerin ortak imzası ile İdlib şehitleri bir kınama bildirisi yayınlandı. Bildiriden sonra İstiklal Marşı okunarak, şehitler anıldı.

Suriye'nin İdlib şehrinde Türk askerlerine yönelik yapılan saldırıyı kınayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şehitlerimiz var. Şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağolsun. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın. Türk milletinin başı sağ olsun. Gerçek şu ki Türkiye ile ilgili her gün yeni planlar operasyonlar yapılıyor. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden her türlü terör örgütünün kökü kurutulacaktır. Tek yürek, tek bilek olmamız gerekiyor. Bütünleşip, kenetlenmemiz gerekiyor. Rabbim bizlere bu ülke için en iyi şekilde çalışmayı nasip etsin" dedi.

Meclis toplantısında 11 gündem maddesi oybirliği ile karara bağlanırken 6 gündem maddesi de komisyona havale edildi.

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