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Bünyan Belediye Meclisi İdlib'deki hain saldırıyı kınadı

İHA

Bünyan Belediye Meclisi, 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınayarak, "Türk Milleti olarak acımız her zaman taze kalacak aziz şehitlerimizin intikamı alınacaktır " dedi.

Bünyan Belediye Meclisi İdlib'deki hain saldırıyı kınadı

Bünyan Belediye Meclisi, 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınayarak, “Türk Milleti olarak acımız her zaman taze kalacak aziz şehitlerimizin intikamı alınacaktır " dedi.
Bünyan Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Özkan Altun başkanlığında gerçekleşen ilk oturum ile başladı. Başkan Altun, gündem maddelerine geçmeden önce İdlib'de gerçekleşen saldırı sonucu tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklere acil şifalar diledi.
Daha Sonra tüm gruplar adına bir bildiri okuyan Başkan Altun, 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev alan Silahlı Kuvvetlere yönelik gerçekleştirilen ve 34 askerin şehit olduğu hain saldırıyı kınadı.
Belediye meclisi tarafından yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi;
"27 Şubat Mübarek Regaib kandili gecesi yüreğimizi dağlayan haberlerle içimize kor düştü. Sınırlarımızı güven altında tutmak, mazlumlara umut olmak ve iş birlikçi sahiplerinin kanataları altına yuvalanan hain terör odaklarını bertaraf etmek için Suriye'nin İdlib kentinde bulunan kahraman Mehmetçiklerimize yapılan alçak ve kalleş saldırıda 34 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız da yaralanmıştır. Ne zalim rejim güçleri, nede zalime sahip çıkanlar yapılan bu hainliği sineye çekeceğimizi düşünmesinler. Türk Milleti olarak acımız her zaman taze kalacak aziz şehitlerimizin intikamı alınacaktır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz idlib'de kadın, çocuk demeden kendi Müslüman halkını vahşice katleden zalim Suriye rejimine, iş birlikçilerine ve maşaları hain terör örgütlerine gereken cevabı misliyle verdi, veriyor ve verecektir. Şanlı ordumuz tarih boyunca cephede mücadele ederken aziz Milletimize güvenmiştir. Milletimiz her zaman askerimizin yanında olmuştur. Malazgirt’te, Çaldıran’da, Viyana önlerinde, Milli Mücadele’de olduğu gibi idlib'de de Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzun bilinmesini isterim. Bünyan Belediye Meclisi olarak İdlib'de Mehmetçiğimize yönelik yapılan kalleş saldırıyı, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Gerçekleştirilen kalleş saldırı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimize kutlu bir zafer diliyorum. Dualarımız; ülkemizin ve milletimizin güvenliği için mücadele eden kahramanlarımızla. Rabbim askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar ve yardımcıları olsun."

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