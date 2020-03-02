Kayserispor ısınmaya ay-yıldızlı tişörtle çıktı

Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının ısınmasına ayyıldızlı tişörtle çıktı.

Kadir Has Stadı'nda Göztepe'yi konuk eden olan Kayserispor'da futbolcular sahaya ayyıldızlı tişörtler ile çıktı. Türk bayrağını göğüslerinde taşıyan sarıkırmızılı futbolcular, objektiflere de asker selamı verdi. Maç öncesinde İdlib saldırısında şehit düşen askerlerin isimleri tek tek okundu ve "burada" sloganları atıldı.

Ayrıca taraftarlar da Türk bayrakları ile stadı kırmızı beyaza bürüdü.

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