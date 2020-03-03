Hes Kablo Kayserispor - Göztepe maçının ardından



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) Süper Lig'in 24'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında oynanan maçın ardından Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ve Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Kayserispor hak ettiği bir 3 puan aldı. Biz de maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Özellikle iyi oynadığımız bölümde gol yedik ve maçı kaybettik. Bu maçtan eksiklerimizi çıkarıp haftaya yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

ROBERT PROSINECKI: BELKİ DE SEZONUN EN İYİ MAÇINI OYNADIK

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise hak ettikleri bir üç puan aldıklarını vurgulayarak, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün hak edilmiş bir galibiyet aldık. Belki de sezonun en iyi maçını oynadık. İyi gidiyoruz son 4 maçta 8 puan aldık. Maçlarda artık oyuncularımın öz güvenlerini kazandığını görüyoruz. Bunu daha önce de söylemiştim; Kayserispor lige havlu atmıyor. Bunu bu maçta gösterdik. Ligde kalma adına 3 puan alarak önemli bir adım attığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ersan Parlatan'ın açıklamaları

-Robert Prosinecki'nin açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-03-02 22:59:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.