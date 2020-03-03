Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, “Buraya kazanmak için gelmiştik” dedi.

Göztepe, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’a 10 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, “Kayserispor’u kutlarız. Hak ettikleri bir 3 puan kazandılar. Onlar adına çok önemli. Biz de bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Bizim için de önemli bir maçtı ama maçın ilk yarısında bunu sahaya yansıtamadık. İkinci devre ortak bir oyun oldu. Her iki takımın da birbirini dengelediği bir maç izledik. Üzücü olan taraf; iyi oynadığımız bölümde kendi kalemizde golü gördük. Üzgünüz, dediğim gibi buraya kazanmak için gelmiştik. Serimizi devam ettirmek istiyorduk. Ara verdik. Kesinlikle bu maçtan sonra toparlanacağız. Bu maçtan derslerimiz çıkartacağız. Haftaya tekrar bir başlangıç yapıp, iyi sonuçlar alıp, iyi oyun oynayıp yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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