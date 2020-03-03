Skolyoz hastalığı kız çocuklarında daha çok görülüyor Doç Dr. Fatih Karaaslan, "Skolyoz hastalığında erken tanı ve tedavi çok önemlidir"

Doç. Dr. Fatih Karaaslan, omurga eğriliği olarak bilinen 'skolyoz' hakkında bilgiler verdi.

Özel Dünyam Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Fatih Karaaslan, halk arasında omurga eğriliği adı verilen skolyozun, toplumda yaklaşık %2 ila 4 oranında görüldüğünü ve küçük yaşlarda başlayıp, tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşamını ciddi ölçüde etkileyeceğini söyledi. Yıllarca ihmal edilen, fark edilmeyen ama önemli bazı semptomlara neden olan bu hastalığın erken tanı ve tedaviyle önlenebileceğini vurguladı. Doç. Dr. Karaaslan, skolyozun iki tipinin olduğunu, bunlardan ilkinin doğumsal yani anne karnında oluşan bazı anormallikler sonucunda geliştiğini belirtti.

"İdiopatik Adelösan Skolyoz" adı verilen ikinci grubun ise daha çok kızlarda görüldüğünü ifade eden Karaaslan, nedenini tam olarak bilemedikleri bükülmenin ergenliğe geçiş döneminde ortaya çıktığını kaydetti.

Karaaslan, "Kız çocuklarında daha sık görülen skolyozun 5 yaş altında oluşmaya başlaması durumunda, gelişebilecek göğüs kafesi sıkışıklığı ile kalp, akciğer fonksiyonları etkilenebilmektedir" dedi

Omurga EğriliğiSkolyoz nasıl anlaşılır?

Doç. Dr. Fatih Karaaslan Skolyoz olasılığı olan hastalarda gözlenebilecek farklılıkları şöyle sıraladı;

Omuzlardan birinin diğerinden yüksek olması

Kürek kemiklerinden birinin çıkıntılı olması

Kalçalardan birisinin daha yüksekte olması

Kişi öne doğru eğildiğinde fark edilen sırt çıkıntıları olması

Göğüs kafesinde asimetrik görüntü olması

gibi farklılıkların gözlenebileceğini söyledi ve bu durumlarla karşılaşıldığında hastanın mutlaka uzman bir hekime başvurması gerekir.

ERKEN TANI VE TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ

Skolyozun erken dönemde fark edilmesi durumunda fizik tedavi, korse gibi yöntemlerle düzeltilebileceğini vurgulayan Karaaslan, ilk 20 derecelik eğrilikleri sadece izleyip bazı sportif aktiviteler ve rehabilitasyon programlarıyla takip ettiklerini belirtti. 2040 derece arasında ve bazı durumlarda 45 derece arası eğriliklere hastalara özel üretilen korseler kullanıldıklarını ifade etti.45 derece ve üzeri skolyoz durumlarında cerrahi tedavinin seçenekler arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Fark edilmeyen, ihmal edilen çok hasta olduğunu dile getiren Karaaslan, gerekli önlem alınmadığı takdirde hastanın ilerleyen yaşlarda tedavisi daha dirençli ve zor olan durumlarla uzmanlara başvurduklarını belirtti.

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