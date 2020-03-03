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Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

İHA

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıda 4 madde görüşülerek karara bağlandı.
Toplantı öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'e yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’na değinen Başkan Özdoğan, “Kahraman ordumuzun Bahar Kalkanı Operasyonu’nda Rabbimden muzaffer olmasını diliyorum. Suriye’de masum insanları korumak adına şehadete eren yavrularımıza Cenabı Hak’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Vatan savunması her zaman yapıldı. Bundan sonrada aynı kararlılıkta yapılacak. Rabbim devletimize zeval vermesin. Ordumuza güç kuvvet versin. Milletimizin de birliğini, beraberliğini daim eylesin. Bu süreci de devletimizin dirayetiyle en kısa zamanda başarıyla sonuçlandıracağımıza en ufak şüphemiz yok.” İfadelerini kullandı.
Mart Ayı Meclis toplantısının birinci gündem maddesinde, 2020/3 no’lu İmar Komisyon raporu görüşülerek Encümen’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Gündemin ikinci maddesinde ise 2020/4 no’lu İmar Komisyon Raporu görüşüldü. İlgili raporda görüşülen ve ilçe genelinde yapımı tamamlanan 4 yeni parka Huzur, Birlik, Keklik ve Vadi isimlerinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Meclis toplantısının üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2020 tarih ve 292 sayılı tapu devirleri konusu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
Hacılar Belediye Meclisi’nin Mart Ayı toplantısının dördüncü maddesinde ise 2020/1 no’lu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
Meclis toplantısının sonunda Başkan Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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