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Büyükşehir'den yatırımcılara davet

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Mahallesi'nde yer alan 6 adet konut+ticaret alanı arsası ile TalasReşadiye Mahallesi'nde bulunan 221 adet konut alanı arsasının satışı için ihale yapacak. Her iki ihale de 10 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

Büyükşehir'den yatırımcılara davet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Mahallesi’nde yer alan 6 adet konut+ticaret alanı arsası ile TalasReşadiye Mahallesi’nde bulunan 221 adet konut alanı arsasının satışı için ihale yapacak. Her iki ihale de 10 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Mart Salı günü saat 14.00’te yapılacak olan ihalede Talas’a bağlı Reşadiye Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 221 adet konut alanı arsası toplu halde satışa sunulacak. 221 adet arsanın muhammen bedeli 20 milyon 985 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler 10 Mart Salı günü saat 13.30’a kadar başvurularını yapabilecekler.
Büyükşehir Belediyesi aynı gün saat 14.15’te ise 30 Ağustos Mahallesi’nde yer alan 6 adet konut+ticaret alanı arsası için toplu halde ihale yapacak. Kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek olan ihale için başvurular ihale günü saat 13.30’a kadar yapılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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