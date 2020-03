Kayserili Sivil Toplum Kuruluşları’ndan İdlib’e destek Avşarelleri Dernek Başkanı Okan Avşarkocaoğlu: “Avşar Türkmenleri olarak devletimizin her zaman yanındayız” “Aşık İmami’yi anma gecesinde şehitler için türküler söylenecek”

Kayseri’de Avşarelleri Derneği öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek İdlib’e destek olmak için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan Avşarelleri Dernek Başkanı Okan Avşarkocaoğlu, “Avşar Türkmenleri olarak devletimizin her zaman yanındayız” dedi. Avşarkocaoğlu ayrıca, Avşareleri Derneği tarafından düzenlenecek Aşık İmami’yi anma gecesinde, şehitler için türküler söylenecek” dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın açıklamasına Avşarelleri Dernek Başkanı Okan Avşarkocaoğlu, Aşık İmami’nin oğlu Ertuğrul İmami, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Avşar Türkmenleri olarak devletin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Avşarelleri Dernek Başkanı Okan Avşarkocaoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını korumak üzere, Suriye’nin Kuzeybatısındaki İdlib kentinde grev yaparken şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Rabbim makamlarını cennet eylesin. Şehit ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize de baş sağlığı diliyoruz. Ülkemizin bu büyük acısını derinden paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısına zarar vermeye çalışan emperyalist güçler, dahili ve harici bedhahlar şunu iyi bilmelidirler ki vatan uğruna şehitler veren, Türkiye Cumhuriyeti’nin asli unsurları olan 24 Oğuz Boyu’na mensup biz Avşar Türkmenleri, devletimizin, milletimizin ve kahraman ordumuzun her zaman yanındayız” dedi.

Düzenlenecek anma gecesi ile ilgili bilgiler veren Avşarkocaoğlu, “6 Mart Cuma günü saat 19.00’da, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde aramızdan zamansız ayrılışının 8. yılında rahmetli Aşık İmami’yi anma gecesi düzenlenecektir. Tüm Kayseri halkını Avşarelleri Derneği olarak düzenlediğimiz bu anma gecesine bekliyoruz. Halkımızı aileleri ile birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız” ifadelerini kulandı.

Rahmetli babasını anma programında aynı zamanda şehitler için türkülerin de söyleneceğini belirten Ertuğrul İmami, “Her sene olduğu gibi bu sene de rahmetli babamın ölüm yıl dönümünde bir anma gecesi düzenleyeceğiz. Dolu dolu bir program yapmak istedik ama ülke olarak son günlerde yaşanan acı durumlardan dolayı programımızı ikiye böldük. Programın yarısında şehitlerimizi anarak, şehit türkülerini seslendireceğiz. Geriye kalan yarısında da rahmetli babam Aşık İmami’nin türkülerini seslendireceğiz. 6 Mart Cuma günü saat 19.00’da tüm halkımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız” dedi.

