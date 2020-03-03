Kayserispor 5 maç sonra kazandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor ligin ikinci yarısında ilk iç saha galibiyetine imza attı.

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan ve müsabakayı 10 kazanan Hes Kablo Kayserispor, iç saha şanssızlığını da yenmiş oldu. Ligin ikinci yarısında çıktığı 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında kazanamayarak berabere kalan Sarı Kırmızılılar, dün Göztepe maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Hes Kablo Kayserispor'un ligin ikinci yarısında oynadığı iç saha maçları ve neticeleri şöyle:

KayserisporAnkaragücü: 11 (Lig)

KayserisporAntalyaspor: 22 (Lig)

KayserisporKonyaspor: 22 (Lig)

KayserisporGöztepe: 10 (Lig)

KayserisporFenerbahçe: 00 (Kupa)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.