Kayserispor 5 maç sonra kazandı

Hes Kablo Kayserispor ligin ikinci yarısında ilk iç saha galibiyetine imza attı.
Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan ve müsabakayı 10 kazanan Hes Kablo Kayserispor, iç saha şanssızlığını da yenmiş oldu. Ligin ikinci yarısında çıktığı 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında kazanamayarak berabere kalan Sarı Kırmızılılar, dün Göztepe maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Hes Kablo Kayserispor'un ligin ikinci yarısında oynadığı iç saha maçları ve neticeleri şöyle:
KayserisporAnkaragücü: 11 (Lig)
KayserisporAntalyaspor: 22 (Lig)
KayserisporKonyaspor: 22 (Lig)
KayserisporGöztepe: 10 (Lig)
KayserisporFenerbahçe: 00 (Kupa)
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