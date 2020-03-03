Talas Meclisi Toplandı

Talas Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 27 gündem maddesi ele alındı. Bayındırlık ve İmar Komisyon raporlarının yanı sıra çeşitli konulardaki gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Bosna Hersek’in Kalesija şehrinden gelen ‘Kardeş Şehir’ teklifi de karara bağlandı. Hayırsever işadamı Sait Yurttaş isminin bir cadde veya sokağa verilmesini içeren gündem maddesiyle birlikte 2020 yılı ücret tarifesinde yapılan bazı değişiklikler de görüşülerek kabul edildi.

Buna göre Talas’ta ikamet eden şehit ve gazi yakınları ile ödeme durumu olmadığı belediyece tespit edilip onaylanan çiftlerden, nikah evrakları ve evlendirme cüzdanı için ücret alınmayacak.

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