Başkan Öztürk Kocahacılı mahallesini ziyaret etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçeye 13 kilometre mesafede bulunan Kocahacılı mahallesini ziyaret etti.

Sabah saatlerinde mahalleye giden ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Esat Öztürk, mahalledeki sorunlu bölgelerde incelemelerde bulundu. Özellikle mahalle sakinlerinin dile getirdiği içme suyu sorununu en kısa zaman çözmek için çalışacaklarını belirten Başkan Esat Öztürk, ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulundu. İlçe halkına en iyi hizmeti verebilmek adına ibadet aşkıyla çalıştıklarını belirten Başkan Öztürk; “Ziyaretimizde mahallemizde yapacağımız çalışmalar hakkında notlarımızı aldık. Geçtiğimiz 5 yıllık görev süremizde mahallemize yapmış olduğumuz bir takım güzellikler var. Tabi bu çalışmalar mahallemiz için yeterli değil. Yahyalı’da yaşayan vatandaşlarımızın güzel hizmetlere layık olduğunu düşünüyorum. Bunların başında da 615 nüfuslu Kocahacılı Mahallemiz geliyor. Mahallemizde, KASKİ ile görüşeceğimiz konularımız var. Kamelya ile ilgili çalışmalar yapacağız. Camimizde cenaze namazı kıldırma yeri ve taziye yeri ile alakalı güzelliklerimiz olacak. Sağlık evi ilgili restore çalışmamız olacak. Hayvansal gübre ve ağaç budaması ile ilgili çalışmalar yapacağız. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte, havalar da müsait olursa çalışmalara başlayacağız. Çalışmalarımızı 1 hafta gibi kısa bir sürede tamamlarız. Daha önce Yerköy Mahallemizde Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ tarafından yapılan çalışmalarla içme suyu sorunu çözülmüştü. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine, KASKİ Genel Müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum. Darısı Kocahacılı Mahallemize olmasını istiyorum. Çok büyük bir çalışma gerek yok. 3 km’lik bir boru hattı ile mahallemize kaliteli su getirebiliriz. Bu konuyu KASKİ Genel Müdürümüz ile görüşeceğim” ifadelerini kullandı.

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