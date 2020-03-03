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Toyota Plaza Aksoy'da Corolla Hatchback Lansmana Özel Fiyatlarla

İHA

Kayseri, Toyota Plaza Aksoy, sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan tamamen yeni modeli Corolla Hatchback'i satışa sunmaya başladı. Corolla Hatchback, hibrit versiyonları başta olmak üzere benzinli seçenekleriyle de segmentindeki en iddialı ve farklı modellerden biri olacak. Yeni Corolla Hatchback, 157.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Toyota'nın zengin hibrit ürün gamını tamamlayan Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 193.300 TL'den başlayan fiyatlar ile yeni kullanıcılarını bekliyor olacak.Kayseri, Toyota Plaza Aksoy'da lansmana özel bu fiyatlar mart ayı sonuna kadar...

Toyota Plaza Aksoy'da Corolla Hatchback Lansmana Özel Fiyatlarla

Kayseri, Toyota Plaza Aksoy, sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan tamamen yeni modeli Corolla Hatchback’i satışa sunmaya başladı. Corolla Hatchback, hibrit versiyonları başta olmak üzere benzinli seçenekleriyle de segmentindeki en iddialı ve farklı modellerden biri olacak. Yeni Corolla Hatchback, 157.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Toyota’nın zengin hibrit ürün gamını tamamlayan Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 193.300 TL’den başlayan fiyatlar ile yeni kullanıcılarını bekliyor olacak.Kayseri, Toyota Plaza Aksoy'da lansmana özel bu fiyatlar mart ayı sonuna kadar geçerli olacak.

Corolla Hatchback’den dinamik ve çekici hatlar
Yeni Corolla Hatchback, ilk bakışta dikkatleri üzerine toplayan tasarımıyla birlikte Toyota Yeni Global Mimarisi TNGA platformunun getirdiği sportif sürüşü buluşturuyor. Yeni platformla birlikte önceki nesle göre 40 mm daha uzun ve 20 mm daha alçak olan yeni Corolla Hatchback, bu sayede içerideki kullanım alanından ödün verilmeden daha çekici ve akıcı çizgileriyle dikkatleri üzerine topladı. Corolla Hatchback, 4370 mm uzunluğa, 1790 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks aralığına sahip. Ayrıca 361 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor.
Toyota’nın Under Priority ve Keen Look tasarım dilinin evrimleşmiş halini kullanan CorollaHatchback, dinamik hatlarını LED farları ve entegre gündüz farlarıyla birleştiriyor. Modelin arka tasarımı da, ön bölüm gibi daha çekici hale getirildi. Daha kaslı arka bölüm ve çamurluklar aracın daha sportif görünmesini sağladı. Bagaj kapağının üzerinde yer alan tavan spoyleri ise, Corolla Hatchback’in sportif tasarımını daha ileriye taşıyor.

Sportif ve premium bir kabin
Yeni Corolla Hatchback’in kabini, aracın sahip olduğu dinamik ruhu en iyi şekilde yansıtmak üzerine tasarlandı. Yolcularına rahat ve ferah bir atmosfer sunan Corolla Hatchback, sürücüsünü de yolla bütünleştiren sürüş karakterini ve kullanım kolaylığı ile kombine ediyor.
Corolla Hatchback’in duyusal kalitenin en üst düzeyde olduğu premium kabininde sunulan gelişmiş teknolojik özellikler, kişiselleştirilebilen 3 boyut efektli 7 inç’lik çok fonksiyonlu dijital göstergeler, ortaya konumlandırılan 8 inç’lik dokunmatik ekrana sahip Toyota Touch 2 multimedya sistemi, hibrit versiyonlarda standartolarak sunulan kablosuz şarj ünitesi, 10 inç’lik ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, ısıtmalı sürücü ve ön yolcu koltukları bulunuyor.
Opsiyonel olarak tercih edilebilen açılabilir panoramik cam tavan ise aracın kabinini daha da çekici hale getiriyor.

Hibrit ve turbo motor seçenekleri
Toyota, Corolla Hatchback ile birlikte verimli, çevreci ve performanslı motor seçenekleri de sunmaya hazırlanıyor. Corolla Hatchback 116 HP’lik 1.2 litre turbo beslemeli benzinli ve 122 HP’lik 1.8 litre hibrit motor seçenekleri ile yer alıyor.
Corolla Hatchback, Toyota Yeni Global Mimarisi TNGA platformunun getirdiği avantajlarla hibrit motorunu çok daha verimli şekilde kullanıyor. Düşük yakıt tüketimine ve düşük CO2 emisyonuna sahip Corolla Hatchback Hybrid, sürüşlerini günlük kullanımlarda yüzde 50’ye kadar oranda elektrikli motoruyla gerçekleştirebiliyor.
Corolla Hatchback, yeni platformun getirdiği düşük ağırlık merkezi, çok noktalı bağlantıya sahip arka süspansiyonu ve daha rijit gövdesi gibi avantajlarla birlikte sürüş konforundan ödün vermeden daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

Yüksek standartlar sunan güvenlik özellikleri
Corolla Hatchback, Toyota’nın yüksek standartlar sunan Toyota Safety Sense teknolojisiyle birlikte sunuluyor.
Hibrit versiyonlarında standart olarak sunulan Toyota Safety Sense teknolojisi, gündüz ve gece yaya algılama özelliğini içeren Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), otomatik yönlendirme desteğini içeren Şerit Takip Sistemi (LDA) ve Otomatik Yanan UzunFarlar (AHB) teknolojilerini de barındırıyor.
Corolla Hatchback, 1.2 Turbo benzinli versiyonlarında Dream ve Flame olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulurken, Corolla Hatchback Hybrid’de ise Dream, Flame ve Passion XPack olmak üzere üç farklı donanımla tercih edilebilecek. Corolla Hatchback’in en üst donanım seviyesi ise, hibrit versiyonlarında tercih edilebilen Passion XPack olacak. Bu paket içerisinde Fren Destekli Akıllı Park Sensörleri ve Kolay Akıllı Park Destek Sistemi gibi özellikler yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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