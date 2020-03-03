Başkan Palancıoğlu İldem Çarşı esnafıyla buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu İldem Çarşısı esnafını ziyaret ederek, esnafın taleplerini dinledi.

Çarşının daha da canlanması için yeni projeler hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sabah mesaimize İldem Çarşısı'nın güler yüzlü esnafını ziyaret ederek başladık. Çarşı esnafımızı çok önemsiyoruz. Çarşı esnafımız bizim gülen yüzümüzdür. Çarşımızı da çok önemsiyoruz. Çarşının daha da canlanması için inşallah yeni projeler hayata geçireceğiz. İldem Çarşı’yı hareketlendirecek güzel, sürpriz projelerimiz var. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Allah'ın vereceği rızık için çalışan tüm çarşı esnafımıza Rabbim bol kazanç nasip etsin. Melikgazi’miz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. ” diye konuştu.

Çarşı esnafı ise kendilerini ayrı ayrı ziyaret eden Başkan Dr. Palancıoğlu’na ilgisinden ve yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.