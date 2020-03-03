Develi’de parklar grafiti ile güzelleşiyor

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Havaların ısınmasıyla birlikte Develi Belediyesi ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

Merkez mahallelerde bulunan parklardaki büfelerin duvarları ve park duvarları grafiti ile süslenmesi mahalle sakinlerinin ve çocukların büyük beğenisini topladı. Çocukların sevdiği çizgi film karakterlerinin yer aldığı grafiti çalışması program dâhilinde Develi’nin bütün parklarında yapılacak.

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