Develili öğrencilerden Mehmetçiğe destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Develi’de dün yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ilk gününde taramaya katılan öğrenciler ellerindeki Türk Bayraklarıyla Mehmetçiğe selam gönderdi.

Öğrenciler tarama sonrasında hain saldırı sonucu şehit düşen Develili P.Uzm. Onb.Ali Taşöz’ün kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Şehidin annesinin de elini öperek üzüntüsüne ortak oldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.