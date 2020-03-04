Gezici Kanser Tarama Tırı Sarıoğlan’da

Sağlık Bakanlığı tarafından İlimize gönderilen Gezici Kanser Tarama Tır’ı, 28 Aralık 2019 tarihinde başladığı faaliyetlere hız kesmeden devam ediyor.

Melikgazi, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ve Talas ilçelerini ziyaret eden Sağlık Tır’ının bu haftaki durağı ise Sarıoğlan İlçesi oldu. 2 6 Mart 2020 tarihleri arasında Sarıoğlan halkına hizmet verecek Tır’da, Meme Kanseri, Kolon Kanseri ve Rahim Ağzı Kanser taramaları yapılmakta.

Kanser Tarama Tır’ını Sarıoğlan’da görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Sarıoğlan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Esra Doğan, “Kanserle mücadelede ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ prensibiyle yola çıkan Bakanlığımızın hayata geçirdiği bu projenin ilçemize kadar ulaşması bizi oldukça memnun etti. Bildiğiniz gibi Meme Kanseri erken teşhis edildiği zaman tedavisi mümkün olan bir hastalık.

Yapılan çalışmalar kapsamında 4069 yaş arasındaki bayanlara mobil mamografi aracı ile kanser taraması yapılmaktadır. Meme kanseri dışında ayrıca 3065 yaş arası bayanlara serviks (rahim ağzı), 5070 yaş arası bayan ve erkeklere de kolorektal (kalın bağırsak) kanserleri taramaları yapılmakta. İlçe sakinlerimizin kanser tarama tırına gösterdikleri yoğun ilgide memnuniyetlerinin bir göstergesi. Sarıoğlan'a bu hizmetin ulaşmasını sağlayan Bakanlığımıza, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne ve Sarıoğlan Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Nisan ayının sonuna kadar ilçelerimizi ziyaret edecek olan Gezici Kanser Tarama Tır’ının bir sonraki durağı Akkışla ilçesi olacak.

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