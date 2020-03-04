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Kayseri, Başbakan Tatar'ı ağırladı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1,5 ay önce Kıbrıs'ı ziyaret etmiş ve Başbakan Ersin Tatar ile görüşmesi sırasında kendisini Kayseri'ye davet etmişti. Bu davet çerçevesinde Kayseri'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, programının ilk gününde müzeleri gezdi ve esnaf ziyaretleri yaparak Kayserililerle bir araya geldi.

Kayseri, Başbakan Tatar'ı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1,5 ay önce Kıbrıs’ı ziyaret etmiş ve Başbakan Ersin Tatar ile görüşmesi sırasında kendisini Kayseri’ye davet etmişti. Bu davet çerçevesinde Kayseri’ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, programının ilk gününde müzeleri gezdi ve esnaf ziyaretleri yaparak Kayserililerle bir araya geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri programının ilk gününde öncelikle Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’ni ziyaret etti. Başbakan Tatar’a Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşlik etti.
“MEHMETÇİĞİMİZE DUA EDİYORUZ”
Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi girişinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başbakan Ersin Tatar, Bahar Kalkanı başta olmak üzere Türk Ordusu tarafından yapılan operasyonları değerlendirdi. Mehmetçiğimize başarı dilediklerini ifade eden Başbakan Tatar, “Bütün dualarımız onlarla. Bu coğrafyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de barış ve huzur için olması için Türkiye’nin güçlü olması lazım. Şehitlerimiz için çok üzüldük, çok acı çektik. Türk ulusuna başsağlığı diliyorum” dedi.
Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi içindeki Arkeoloji Müzesi’ni gezen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, daha sonra kültür sanat merkeziyle ilgili bilgi aldı ve ardından pastırmacı esnafının yoğunlukta olduğu Cumhuriyet Meydanı’ndaki esnafları ziyaret etti.
“BÖYLE GÜZEL PASTIRMA YEMEDİM”
Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç ile birlikte pastırmacı esnafını ziyaret eden Başbakan Tatar’a esnaf tarafından pastırma ikram edildi. Başkan Büyükkılıç’ın, “Pastırma denince akla neresi gelir” sorusuna “Elbette Kayseri” cevabını veren Başbakan Tatar, pastırma doğradı ve “Yıllardır böyle güzel pastırma yemedim” ifadelerini kullandı.
Esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan ve onlardan büyük ilgi gören Başbakan Ersin Tatar, “KKTC’nin es cumhurbaşkanlarından Derviş Eroğlu’nun Kayserili olduğunu ve Kayseri’de akrabaları bulunduğunu söyledi. Esnaf ziyaretleri Tarihi Kapalıçarşı esnafıyla devam etti. Esnaf ve vatandaşların ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirmeleri üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’ın kendisini Kayseri’ye davet ettiğini dile getiren Başbakan Tatar, kendisinin de bu davete hemen icabet ettiğini belirtti. Bu sırada bir vatandaşın Kıbrıs’ta askerlik yaptığını ifade etmesi üzerine Başkan Büyükkılıç, herkesin Kıbrıs ile bir bağı olduğunu söyledi. Başbakan Tatar da bu bağların zenginlik olduğunu dile getirdi. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç ile esnaf ziyaretleri yapan Başbakan Tatar, bir esnafın ikramı üzerine kahve içtiler ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdiler.
MÜZEYİ “MUHTEŞEM” BULDU
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Vali Şehmus Günaydın ve Başkan Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ni de gezdi. Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırdığı müze ile ilgili bilgiler alan Başbakan Tatar, müzenin dijital olarak yazılan ve saklanan şeref defterine “Muhteşem” ifadesini yazdı. Başbakan Ersin Tatar daha sonra Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni de gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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