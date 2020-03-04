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Öğrencilerin sağlığı ‘Kocasinan Belediyesi’ne emanet Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Herkesin huzurlu bir şekilde yaşaması için projeler gerçekleştiriyoruz”

İHA

Kocasinan Belediyesi, yürüttüğü proje kapsamında okulların ve servis araçlarının temizliğini yapmaya devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Herkesin huzurlu bir şekilde yaşaması için projeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Öğrencilerin sağlığı ‘Kocasinan Belediyesi’ne emanet Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Herkesin huzurlu bir şekilde yaşaması için projeler gerçekleştiriyoruz”

Kocasinan Belediyesi, yürüttüğü proje kapsamında okulların ve servis araçlarının temizliğini yapmaya devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Herkesin huzurlu bir şekilde yaşaması için projeler gerçekleştiriyoruz” dedi.
Kocasinan Belediyesi, yürüttüğü proje kapsamında 3 yıldır okulların ve okul servislerinin temizliğini yapmaya devam ediyor. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri için çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, bugünde Osman Zeki Yücesan Ortaokulu’nda okul servis araçlarının temizliğini yaptı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, hem okulu ziyaret etti hem de çalışmayı yerinde inceledi.
Burada İHA’ya açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak bugün burada yapmış olduğumuz temizlik hizmetlerinden bir farklısını yapıyoruz. Bilindiği üzere belediye olarak biz 3 yıldır bölgemizdeki okullarımızın temizlik faaliyetlerini yürütüyoruz. 82 tane anaokulu, ilk ve ortaokulun hem fiziki olarak temizliğinde hem de hijyen temizliği noktasında temizlik faaliyetlerini yürütüyoruz. Bugünde okullarımıza gelen çocuklarımızın servis araçlarının temizliklerini ve aynı çerçevede hijyen temizliklerini de Kocasinan Belediyesi olarak yapıyoruz. Belediye olarak insanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşaması için farklı farklı projeler geliştiriyoruz. Farklı alanlarda insanlarımıza hizmetler götürüyoruz. En önemli çalışmalardan bir tanesi, vatandaşlarımıza ‘Belediye ne iş yapar’ diye sorduğunuz zaman küçüğünden büyüğüne herkesin söyleyeceği şeylerden bir tanesi; temizlik faaliyetidir. Bizde elimizden geldiğince rutin manada yapılması gereken temizlik faaliyetlerinin yanına ekstra farklı alanlarda genellikle kamunun yoğun bir şekilde kullanmış olduğu, büyük küçük herkesin istifade etmiş olduğu yerlerde temizlik faaliyetleri yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi cami temizliği, bir diğeri de bugün burada okul temizliğimizdir. Bu noktada Kocasinan Belediyesi olarak herkesin huzurlu bir şekilde yaşaması için elimizden geldiğince projeler geliştiriyor, daha iyi yaşamaları için projeler yapıyoruz. İstiyoruz ki; çocuklarımız okullarında mutlu ve huzurlu olsun. Bir o kadarda okullara geldiği araçları da sağlıklı olsun, onlarda hijyen noktasında temizlik faaliyetlerinden istifade etsin. Son günlerde dünya üzerinde yaşanan ve temizliğe dikkat edilmediğinde ortaya çıkan hastalıklarla ilgili karşı karşıya geldiğimiz durumu görünce yapılan işin ne derece anlamlı ve önemli olduğu herkes tarafından görülür. Bu noktada bizde bütün çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek bırakabilmek adına yaptığımız fiziki çalışmaların yanında bu tür çalışmalarla da onların hayatına değer veriyoruz, onların sağlıklı yaşaması için elimizden geldiğince bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk de, belediyeye teşekkür ederek, “Anaokulu, ilk ve ortaokullarımızın temizlikleri belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Yalnızca okul içi değil, okulumuzun bahçe düzenlemeleri ve birçok konuda belediyemiz bize yardımcı olmaktadır. Bugünde eğitimimizin bir parçası olan servislerimizin hijyenik temizliği yapılıyor” dedi.

"3 bin okul servisimizin temizliği yapıldı"
Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay ise, “Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, eğitimin önemli bir parçasıyız. Her anne ve babanın en kıymetli varlığını taşıyoruz. Bunların yaparken de, her zaman birinci önceliğimiz emniyet ve güvenliktir. Daha sonra ahlaki değerlere önem vererek bu taşımacılığı tamamlamak gerekir. Eğitimin önemli bir parçası olarak araçlarımızda ki hijyen temizliği de son derece önemlidir. Yaklaşık 3 yıldır şehrimizde tüm okullarımızla beraber yaklaşık 3 bin servis aracımızın temizliği Kocasinan Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Bu son derece önemli ve adımıza övünülecek bir şeydir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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