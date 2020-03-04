(Özel) Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Hakan Ay, binlerce öğrenciye okuma sevgisini aşılıyor Hakan Ay, evde poşetlere özenle yerleştirdiği kitapları kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Hakan Ay, binlerce öğrenciye okuma sevgisini aşılıyor Hakan Ay, evde poşetlere özenle yerleştirdiği kitapları kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

İHA

5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Hakan Ay, "İçimdeki eğitim aşkı hiç bitmedi" diyerek aldığı desteklerle Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarla sosyal medyadan iletişime geçerek binlerce kitap gönderdi.

(Özel) Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Hakan Ay, binlerce öğrenciye okuma sevgisini aşılıyor Hakan Ay, evde poşetlere özenle yerleştirdiği kitapları kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Hakan Ay, "İçimdeki eğitim aşkı hiç bitmedi" diyerek aldığı desteklerle Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarla sosyal medyadan iletişime geçerek binlerce kitap gönderdi.
47 yaşındaki Hakan Ay, 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalıştığını, öğretmenlik mesleğinin ve eğitim aşkının hiç bitmediğini ifade etti. Türkiye'nin dört bir yanına bir kaç yıldır kitap gönderdiğini ve binlerce öğrenciye kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştığını söyleyen Hakan Ay, "Öncelikli olarak evlerde kullanılmayan ikinci el kitapları okullara göndermeye başladım. Bu çalışmam ileriki günlerde yaygınlaştı ve bunu duyanlar maddi olarak destekte bulunmaya başladılar" dedi.
Kendisine yurt dışından da destek verenlerin bulunduğunun altını çizen Hakan Ay, "İnternet üzerinden birinci sınıf kitapları satın aldık. Sosyal medya üzerinden okullarla irtibata geçtik. İhtiyacı olan okullar, doğu, batı, kuzey, güney hiç fark etmiyor. Kayseri’de de 7 okula kitap gönderdim. Öğretmenlerimizle bağlantı kurup adreslerine kitapları kargo yolu ile gönderiyorum" diye konuştu.
2020 yılında son gönderdiği kitaplarla birlikte 230 okulda binlerce öğrenciyi kitapla buluşturmanın sevincini yaşadığını söyleyen Hakan Ay, "Binlerce öğrenciye bu kitaplarımız ulaşmış olacak. Kitaplarla buluşan öğrenciler o kadar çok seviniyorlar ki bana fotoğraflarını gönderiyorlar, video yolluyorlar. Beni bir öğretmen olarak ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Palancıoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı
Erciyes Üniversitesi, Muaythai'de Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Erciyes Üniversitesi, Muaythai'de Türkiye Şampiyonu ...
Atletizm Geliştirme Projesi yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Atletizm Geliştirme Projesi yarışları sona erdi
Öğrencilerin sağlığı ‘Kocasinan Belediyesi’ne emanet Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Herkesin huzurlu bir şekilde yaşaması için projeler gerçekleştiriyoruz”
YEREL HABERLER Öğrencilerin sağlığı ‘Kocasinan Belediyesi’ne ...
(Görüntülü) KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli
YEREL HABERLER (Görüntülü) KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin ...
Dağ kayağında Kayserili sporcular 3 madalya aldı
YEREL HABERLER Dağ kayağında Kayserili sporcular 3 madalya aldı
Kayseri, Başbakan Tatar'ı ağırladı
YEREL HABERLER Kayseri, Başbakan Tatar'ı ağırladı
KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli
YEREL HABERLER KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için ...
İldem'de yaşlı ve gençlere müjde
YEREL HABERLER İldem'de yaşlı ve gençlere müjde
Gezici Kanser Tarama Tırı Sarıoğlan’da
YEREL HABERLER Gezici Kanser Tarama Tırı Sarıoğlan’da
Yahyalı Devlet Hastanesine “Sıfır Atık Belgesi” Verildi
YEREL HABERLER Yahyalı Devlet Hastanesine “Sıfır Atık Belgesi” ...
Sivrisineklere erken önlem
YEREL HABERLER Sivrisineklere erken önlem
Tomarza Belediyesi'nde imzalar atıldı
YEREL HABERLER Tomarza Belediyesi'nde imzalar atıldı
Develili öğrencilerden Mehmetçiğe destek
YEREL HABERLER Develili öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Analig'de karate takımları finale yükseldi
YEREL HABERLER Analig'de karate takımları finale yükseldi
Yetenek Taraması Develi'de start aldı
YEREL HABERLER Yetenek Taraması Develi'de start aldı
Halk otobüsünün altında kalan adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Halk otobüsünün altında kalan adam hayatını kaybetti
(Görüntülü) KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'ye yapılan saldırıları kınıyoruz
YEREL HABERLER (Görüntülü) KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'ye yapılan ...
KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'ye yapılan saldırıları kınıyoruz
YEREL HABERLER KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'ye yapılan saldırıları ...
KKTC Başbakanı Tatar’dan ‘Bahar Kalkanı’ operasyonuna destek KKTC Başbakanı Ersin Tatar: “Bu coğrafyada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bizim de selametimiz için, barış ve huzurumuz için Türkiye’nin güçlü olması lazım” “Bütün dualarımız Türkiye ile”
YEREL HABERLER KKTC Başbakanı Tatar’dan ‘Bahar Kalkanı’ operasyonuna ...
(Görüntülü) 17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) 17 yaşındaki genç, sulama havuzunda ...
17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu
(Görüntülü) Prosinecki: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz
YEREL HABERLER (Görüntülü) Prosinecki: Çıkışımızı sürdürmek ...
Prosinecki: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz
YEREL HABERLER Prosinecki: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X