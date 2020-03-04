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YORUM KURALLARINI OKUDUM

KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli (2)

DHA

KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli (2)


'LİBYA İLE YAPILAN ANLAŞMA DOĞU AKDENİZ'DEKİ HARİTAYI DEĞİŞTİRMİŞTİR'
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen 'Mavi Vatanda Kıbrıs'ın Rolü' konulu konferansta, Doğu Akdeniz'de Libya ile yapılan anlaşmaya değinerek, "Libya ile yapılan anlaşma, o mutabakat bir kez daha Doğu Akdeniz'deki haritayı değiştirmiştir ve Rum-Yunan ikilisinin kendilerine göre yaptıkları bazı anlaşmaları gölgede bırakmıştır. Çünkü onların yaptıkları anlaşmalar bize bir tecavüz ve tek taraflı hareket etme niteliğindeydi. Türkiye'nin Ege adalarında bir takım kendi haklarını gasp edilmesi anlamında yapılan bu çalışmalar, bu haritanın çıkmasında büyük bir aşamadır. Bu duruşumuzu devam ettirmemiz lazım" dedi.
Tatar, yeni nesillere Kıbrıs davasını anlatmak zorunda olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"KKTC meselesi sürekli olarak değişmekte ve yenilenmektedir. Türk ulusunun birlik ve beraberlik içerisinde, karşıdan gelen çatlak seslere ve haksızlıklara rağmen yaşananlara birlik ve beraberlik içerisinde 'dur' diyebileceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu coğrafyada var olmak kolay olmuyor. Kıbrıs Türk'ü İdlib'de askerlerimize yapılan saldırıdan acı duymuştur. Kınamakta olduğumuz bu acıları biz 1974'te Kıbrıs'ta yaşadık. Yüzlerce vatandaşımızı canlı canlı mezarlara gömenler oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuşsa bu bedelleri ödeyerek kavuşmuştur.  Eski günlere dönmeme adına büyük kararlılık gösteriyoruz."DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-03-04 14:09:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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