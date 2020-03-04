KKTC Başbakanı Tatar: "Biz Türkiye'ye güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz" "Rum-Yunan ikilisine 'Dur' demek gerekmektedir" "Çok büyük oyunlar oynanmaktadır, biz de buna karşı duruyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KKTC Başbakanı Tatar: "Biz Türkiye'ye güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz" "Rum-Yunan ikilisine 'Dur' demek gerekmektedir" "Çok büyük oyunlar oynanmaktadır, biz de buna karşı duruyoruz"

İHA

KKTC Başbakanı Tatar: "Biz Türkiye'ye güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz" "Rum-Yunan ikilisine 'Dur' demek gerekmektedir" "Çok büyük oyunlar oynanmaktadır, biz de buna karşı duruyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Eğer biz dik durmazsak, eğer güçlü olmazsak, eğer Türkiye Kıbrıs'ta kararlılığını ileriye götüremezse o zaman onların Doğu Akdeniz'deki zenginlikleri tek taraflı olarak kendilerine almak için her türlü oyunu oynayacaklarını bilerek ona göre siyasetimizi şekillendirmek durumunda olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Onun için Türkiye'ye seslenmek istiyorum; biz Türkiye'ye güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz" dedi.
Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Mavi Vatanda KKTC'nin Rolü' konulu konferansa katılmak için Kayseri'ye gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ilk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Şehmus Günaydın ve il protokolü tarafından karşılanan Tatar, valilik makamında Vali Günaydın ile görüştü. Vali Günaydın, Başbakan Tatar'ı kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar; İdlib'de şehit olan asker ailelerine başsağlığı dileyerek, 'Bahar Kalkanı' harekatının bölge huzuru açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Tatar; "Bizlerin esas görevi Doğu Akdeniz'de gelişmeler içerisinde KKTC içerisinde yaşayan Türk halkının esenliğini ve güvenliğini koruyabilmek ve ileriye taşıyabilmek adına Türkiye ile dostluk ve kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesi adına zaman zaman Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gidip konferanslar veriyorum. Bu da beni bahtiyar ediyor. Çok önemli bir bölgede yaşıyoruz ve şuanda çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Türk ulusunun başı sağ olsun. Bahar Kalkanı Harekatı'nı yakından izliyoruz. Dualarımız Mehmetçikledir, inşallah başarılı olacaklar. Bu bölgedeki huzur, Türkiye'mizin güvenliği bir bakıma bizlerin de selameti bakımından önemlidir. Bu ortamda çok dikkatli olunması gerekmektedir. Çeşitli emperyalist güçler çeşitli oyunlar içerisindedir. Kıbrıs'ta da bu böyledir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Kıbrıs'taki refah ve esenliğimiz, güvenli bir geleceğimiz için mutlaka Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde ve gelecekteki siyaseti belirlerken Türkiye ile istişare içerisinde olunması gerektiğini paylaşıyoruz. Büyük ulusun evlatları olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz ve çeşitli temasların yoğunlaşarak devam etmesi bizleri daha da güçlü kılmaktadır" ifadelerini kullandı. Valilik ziyaretinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Başbakan Tatar, burada başkan Memduh Büyükkılıç ile görüştü. Ziyaretlerin ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Mavi Vatanda KKTC'nin Rolü' konulu konferansa katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans, şehitler için Kuranı Kerim tilavetiyle devam etti. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Şehmus Günaydın'ın açılış konulmalarının ardından Başbakan Tatar'ın konferansına geçildi. Tatar; "Ulusumuzun son 100 yılda yaptığı kahramanlıklar ve özgürlük mücadelesinde vermiş olduğu mücadele hala anılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şaka olsun diye kurulmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de belli ki çok önemli ulusal menfaatlerimiz olduğu için ve 1974'de kahraman Türk askerinin adaya Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkını kullanarak müdahale ettiğini ve ondan sonra yaşananları hep birlikte gördük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenerek yoluna devam etmesi ulusal çıkarlarımız bakımından fevkalade önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgede çok önemli bir devlet, Doğu Akdeniz'e en uzun sahil şeridiyle bu bölgede söz sahibi olma ve RumYunan ikilisinin tek taraflı yapmakta olduğu bir takım girişimlere yapılan çalışmalarla 'dur' demek ve haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmalar ve bir takım faaliyetlerle Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin paylaşımında artık bizler de söz sahibi olmak durumundayız" dedi.

"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervlerini Türkiye'nin yaklaşık 572 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek seviyede"
Doğu Akdeniz'in zengin bir bölge olduğunu ve bu zenginliğe sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu ifade eden Tatar; "Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük zenginlikler vardır. Türk Milleti olarak gerek ana vatan gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle zenginlik ve refah kaynağı olan 'Mavi Vatanımıza' sahip çıkmak zorundayız. Bu bizim gelecek nesillere olan boynumuzun borcudur. Bu noktada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kilit konumundadır. Bizim amacımız sadece yaşayan neslin değil yaşayacak nesillerin de menfaatlerini korumak, zenginliklerine şimdiden sahip çıkmaktır. Mavi Vatanımızı Yunan'a, Rum'a peşkeş çekersek gelecek nesillerimiz onların kölesi olur ve bizi hayırla değil kahırla yad ederler. Doğu Akdeniz'de yaklaşık olarak toplam değeri 1 buçuk trilyon dolar yani 30 milyar varil petrol ve eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunmaktadır. 2010 yılı tüketim miktarına göre Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervlerinin Türkiye'nin yaklaşık 572 yıllık, Avrupa'nın ise 30 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İtalya, İsrail'in projesine göre Yunanistan'a gelen doğalgaz Yunan doğalgaz sistemine aktarılacak oradan da Bulgaristan'a aktarılacaktır. Bu proje, Türkiye Türkiye'nin haklarını yok saymaktadır. Çok büyük oyunlar oynanmaktadır, biz de buna karşı duruyoruz. Haklarımızı gasp etmeye çalışmaktadırlar" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye güveniyoruz"
Kıbrıs'ta oyunlar oynandığını ve çıkar gruplarına, RumYunan ikilisine 'Dur' demek gerektiğinin altını çizen KKTC Başbakanı Ersin Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Uzun vadede kuzeye hem Rumların hem yabancıların yerleşebilmesi ve Türklerin oradaki etkinliğinin azaltılması onların ulusal çıkarları ve hedefleridir. Dolayısıyla bizler, bu oyunlara hiçbir zaman gelmemek durumundayız. Anlaşmanın şekli ne olursa olsun kuzey devletinde Türklerin gerek mülkiyette, gerek nüfusta, gerek yönetimde mutlaka çoğunluk ve mutlak haklarının olması gerekmektedir. Bunu da Türkiye'nin garantörlüğünde sürdürebiliriz. Bu şekilde bir anlayış, politika, siyaseti güçlenerek devam ettirilmesi gerekmektedir. Çünkü tarih gerçekten çok şeylere şahit olmuştur. 1071'de Malazgirt Savaşları, 1453'te İstanbul'un Fethi, 1571'de Kıbrıs'ın Fethi ve o günden bu güne Kıbrıs'ta verilen mücadele 1974'te Türkiye'nin müdahalesiyle orada kendi devletimizi kurma başarıları ve şuanda gelinen aşamada Mavi Vatan'da yaşanılanlarla oradaki hakimiyetimizi ve ulusal çıkarlarımızı koruma adına yapılan bu büyük mücadelenin başarı ile sonuçlanabilmesi için mutlaka ve mutlaka bu emperyalistlere, büyük çıkar gruplarına, RumYunan ikilisine 'Dur' demek gerekmektedir. Bugün tarih bunu görüyor, bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Mavi Vatan'da bizim haklarımızın korunmasında Türk Hükümeti'nin özellikle son birkaç yıldır ortaya koyduğu büyük cesaret ve kararlılık, gemilerin o bölgedeki sondaj çalışmaları, yapılan anlaşmalar oradaki haklarımızı daha da pekiştirmektedir. Eğer biz dik durmazsak, eğer güçlü olmazsak, eğer Türkiye Kıbrıs'ta kararlılığını ileriye götüremezse o zaman onların Doğu Akdeniz'deki zenginlikleri tek taraflı olarak kendilerine almak için her türlü oyunu oynayacaklarını bilerek ona göre siyasetimizi şekillendirmek durumunda olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Onun için Türkiye'ye seslenmek istiyorum; biz Türkiye'ye güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz."
Konferansın ardından Başbakan Tatar soruları cevaplandırdı. Kayseri Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; organize sanayi bölgesindeki bin 300 sanayici adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde organize sanayi bölgesi kurup Kıbrıs'ın gelişmesine katkı sağlamak istediklerini belirtti. KKTC Başbakanı Tatar ise ekonomik açıdan bir araya gelinmesinin kendilerini daha güçlü kıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüse binmek isterken altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Otobüse binmek isterken altında kalarak öldü
KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli (2)
YEREL HABERLER KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için ...
Kırgız Büyükelçi’den KAYSO’ya Ziyaret
YEREL HABERLER Kırgız Büyükelçi’den KAYSO’ya Ziyaret
Kayseri'de uyuşturucu sanığına 11 yıl hapis
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu sanığına 11 yıl hapis
Engelli oğulları adına ev çıkınca gözyaşlarına hakim olamadılar Kayseri’de 700 konutun kurasında büyük heyecan yaşandı TOKİ’de engelli oğluna ev çıkan baba Cengiz Polat: “Engelli oğlum da benim gibi evsiz kalacak diye çok korktum”
YEREL HABERLER Engelli oğulları adına ev çıkınca gözyaşlarına hakim ...
Belediye-İş'ten Örnek Sözleşme
YEREL HABERLER Belediye-İş'ten Örnek Sözleşme
(Özel) Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Hakan Ay, binlerce öğrenciye okuma sevgisini aşılıyor Hakan Ay, evde poşetlere özenle yerleştirdiği kitapları kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
YEREL HABERLER (Özel) Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı ...
Başkan Palancıoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı
Erciyes Üniversitesi, Muaythai'de Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Erciyes Üniversitesi, Muaythai'de Türkiye Şampiyonu ...
Atletizm Geliştirme Projesi yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Atletizm Geliştirme Projesi yarışları sona erdi
Öğrencilerin sağlığı ‘Kocasinan Belediyesi’ne emanet Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Herkesin huzurlu bir şekilde yaşaması için projeler gerçekleştiriyoruz”
YEREL HABERLER Öğrencilerin sağlığı ‘Kocasinan Belediyesi’ne ...
(Görüntülü) KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli
YEREL HABERLER (Görüntülü) KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin ...
Dağ kayağında Kayserili sporcular 3 madalya aldı
YEREL HABERLER Dağ kayağında Kayserili sporcular 3 madalya aldı
Kayseri, Başbakan Tatar'ı ağırladı
YEREL HABERLER Kayseri, Başbakan Tatar'ı ağırladı
KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli
YEREL HABERLER KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için ...
İldem'de yaşlı ve gençlere müjde
YEREL HABERLER İldem'de yaşlı ve gençlere müjde
Gezici Kanser Tarama Tırı Sarıoğlan’da
YEREL HABERLER Gezici Kanser Tarama Tırı Sarıoğlan’da
Yahyalı Devlet Hastanesine “Sıfır Atık Belgesi” Verildi
YEREL HABERLER Yahyalı Devlet Hastanesine “Sıfır Atık Belgesi” ...
Sivrisineklere erken önlem
YEREL HABERLER Sivrisineklere erken önlem
Tomarza Belediyesi'nde imzalar atıldı
YEREL HABERLER Tomarza Belediyesi'nde imzalar atıldı
Develili öğrencilerden Mehmetçiğe destek
YEREL HABERLER Develili öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Analig'de karate takımları finale yükseldi
YEREL HABERLER Analig'de karate takımları finale yükseldi
Yetenek Taraması Develi'de start aldı
YEREL HABERLER Yetenek Taraması Develi'de start aldı
Halk otobüsünün altında kalan adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Halk otobüsünün altında kalan adam hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X