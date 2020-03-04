Sulama havuzunda boğulan liseli Enes, toprağa verildi



Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de sulama havuzunda boğulan lise öğrencisi Enes Şahin (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Güney Mahallesi'ndeki Paşapınarı Sulama Havuzu'nda meydana geldi. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Enes Şahin, arkadaşları ile birlikte yüzdüğü havuzda, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları aramayla Şahin'in cansız bedenini bulup, sudan çıkardı. Şahin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınan Enes Şahin´in cenazesi, Hunat Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye Şahin'in babası Murat ve annesi Elif Şahin ile diğer yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Enes Şahin'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Muhammed KISIR

2020-03-04 15:27:27



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