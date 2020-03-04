Melikgazi’de basketbol ve voleybolda başarılar sürüyor

Girdiği maçlarda galibiyete abone olan Melikgazi Belediyespor Kulübü voleybol ve basketbol takımı başarılarını sürdürüyor.

Bireysel sporlara büyük önem verdiklerini ve spora yönlenen gençlerin sayısını artıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sportif hizmetlerde de örneklik teşkil edecek hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Basketbol 18 yaş takımımız Türkiye finallerine gidebilmek için 1014 Mart tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta yapılacak olan Türkiye grup müsabakalarına katılacak. Voleybol A takımımız ise 68 Mart tarihleri arasında Eskişehir’de yapılacak olan Türkiye 1. Ligine yükselmek için Yarı Final Müsabakalarına katılacak. İlçemizi ve kentimizi başarıyla temsil ederek güzel sonuçların altına imza atıp, göğsümüzü kabartan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.