Süper Lig'de 19 puana erişen Hes Kablo Kayserispor, son 10 haftada çok önemli müsabakalara çıkacak.

Sarı Kırmızılı takım, 5 iç saha 5 deplasman maçına çıkacak. Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile karşılaşacak. Deplasmanda ise Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile oynayacak.



3 haftalık program

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 26, 27 ve 28.hafta programını da açıkladı. Buna göre Kayserispor'un sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçlarının tarihleri de netleşmiş oldu. Hes Kablo Kayserispor, sahasında Malatyaspor ile Pazar günü, deplasmanda Fenerbahçe ile Cuma günü, sahasında Gençlerbirliği ile de Cumartesi günü oynayacak. Kayserispor'un 3 haftalık maç programı şöyle:



26.Hafta / 15 Mart Pazar

13:30 KayserisporY.Malatyaspor

27.Hafta / 20 Mart Cuma

20:00 FenerbahçeKayserispor

28.Hafta / 4 Nisan Cumartesi

14:00 KayserisporG.Birliği



Hes Kablo Kayserispor'un kalan maçları şunlar:

25.Hafta: Kasımpaşa (D)

26.Hafta: Y.Malatyaspor

27.Hafta: Fenerbahçe (D)

28.Hafta: Gençlerbirliği

29.Hafta: Sivasspor (D)

30.Hafta: Beşiktaş

31.Hafta: Ç.Rizespor (D)

32.Hafta: Gaziantep

33.Hafta: Başakşehir (D)

34.Hafta: Trabzonspor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.