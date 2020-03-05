Kayseri’de kaybolan 2 kardeş bulundu

Kayseri’de iki gün önce sabah saatlerinde 'okula gidiyoruz' diyerek evden çıkan ve daha sonrasında haber alınamayan 2 kardeş bulundu.

Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa mahallesinde oturan 15 yaşındaki Ahmet Bircan Tunçbilek ve 13 yaşındaki Halil Tunçbilek, Salı günü sabah saatlerinde ‘Okula gidiyoruz’ diyerek evden ayrıldı. 2 kardeşin anne ve babası, akşam olmasına rağmen oğulları gelmeyince polise haber verdi. Salı günü akşam saatlerinden itibaren sokak sokak gezerek çocuklarını arayan baba Mehmet Tunçbilek ve beraberinde çocukları arayan öğretmenleri, vatandaşların ihbarı ile dün akşam saatlerinde kayıp iki kardeşi Sivas Caddesi üzerinde buldu.

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