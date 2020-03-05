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KAYSO Meclis Başkanı Özkaya, “Genç Nüfusumuzu İyi Değerlendirmeliyiz”

İHA

KAYSO Meclis Başkanı Özkaya, “Genç Nüfusumuzu İyi Değerlendirmeliyiz”

Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisat Kulübü tarafından düzenlenen Finans Zirvesi’nde “Türkiye Ekonomisi” konulu panele katıldı.
Sözlerine İdlib’de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Özkaya, atılacak her adımda ülkemizin, devletimizin ve ordumuzun arkasında olduklarını söyledi.
Meclis Başkanı Özkaya, Kayseri Sanayi Odası’nın çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verirken Türkiye ekonomisi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Özkaya, Kayseri Sanayi Odası’nın 1650 civarında üyesi olduğunu, İSO verilerine göre Türkiye’nin ilk bin şirketi arasında 30 Kayserili firma olduğunu ve 2019 yılında 2,5 milyar civarında ihracat yaptıklarını açıkladı.
Genç nüfusun iyi değerlendirilmesi gerektiğine değinen Özkaya, “Bilgi, teknoloji ve üretim varsa ekonomik bağımsızlık var demektir. Bunlar yoksa ekonomik bağımsızlıktan yada güçten söz edemeyiz. Artık gece insansız çalışan fabrikalardan bahsediliyor. Ülke olarak çok oyalandık. Çeşitli nedenlerden dolayı bir dönem kayıp bir gençlik yaşadık. Şimdi bu gençlerimizi, bu dinamik yapıyı kullanma zamanı. Ülke olarak ciddi bir beşeri kaynağa sahibiz. Biz önümüzdeki 1520 yıl boyunca bu genç nüfusu kullanabilirsek ülke olarak orta gelir tuzağından kurtulup, kişi başına gelirlerimizi çok daha yukarılara çıkarabiliriz” dedi.
Türkiye’de kurumsallaşma ile ilgili ciddi sıkıntılar olduğuna değinen Meclis Başkanı Özkaya, işletmelerin yüzde 95’e yakının KOBİ olduğunu, bunlarında kurumsallaşma adına çok fazla gayret etmediklerini belirterek, kurumsallaşmayı yakalayan işletmelerin karlılıklarının da fazla olacağını söyledi.
İşletme içi verimliliğe de değinen Özkaya, artık işletmelerin nicelikten ziyade nitelik yönünden geliştirilmesi gerektiğini, işgücü ve makine verimliliğini artırarak, ArGe ilde bütünleştirerek daha katma değerli, daha inovatif ürünler üretilmesi gerektiğine belirtti.
Meslek liselerine gereken önemin verilmediğine değinen Özkaya, “Bir dönem çocuklarımızı askerlikten korumak adına, yedek subay olsun diye amansız bir şekilde eğitimli işsiz grubu oluşturduk. Bence bu bir hataydı. Kayseri’deki sanayinin temellerinin atılmasında Kartal’daki meslek lisesinin çok büyük önemi var. Bizde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi meslek liselerine gereken önemi vermeli, sanayicinin ihtiyacı olan kalifiye eleman sıkıntısını çözmeliyiz. Bu konuda gelişmiş ülkelere entegre olmalıyız” dedi.
Ekonomide bir takım parametrelerin olumlu olduğunu ancak, yatırım noktasında sıkıntılar olduğunu ifade eden Özkaya, büyümeyi kalıcı hale getirmek için üretime gerekin önemin verilmesi gerektiğini, bununda borçlanmayı minimum seviyeye indireceğini söyledi.
Öğrencilere bir takım tavsiyelerde bulunan Özkaya, “Özellikle staj dönemlerinde gittiğiniz işletmelere katkı yapmaya gayret edin. İlgili olun. Bilginizi ilgi ile birleştirip verimli olmaya çalışın. Sizde bir gayret olursa o işletme sahibi sizi zaten bırakmaz. Fırsatları iyi değerlendirin. Dünyayı iyi takip edin. En az 23 dil öğrenmeye çalışın. Yılmadan gayret edin. Zamanınızı boşa harcamayın. Eğer bizde ülke olarak üretim, ihracat ve verimlilik üzerine bir model oluşturabilirsek o zaman hepimize işte olur, aşta olur, gelecekte olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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