Kayseri'de polisin yaptığı operasyonda bir baharatçı dükkanında 20 bin adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yurt dışından kaçak olarak getirilen, insan sağlığını bozan cinsel içerikli hap ve ilaçlara yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda M.H. ve D.S. isimli şahısları takibe alan polis ekipleri, baharat üzerine satış yapan iş yerinde ilaçların piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

İş yerinde yapılan aramalarda 20 bin adet cinsel içerikli hap ele geçirilirken, M.H. ve S.D. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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