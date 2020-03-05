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Türkiye Belediyeler Birliği'nden Kocasinan'a Ödül

İHA

Kocasinan Belediyesi'nin Akıllı Park Sistemi Projesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 'Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görüldü. Akıllı şehir uygulamalarını çevreci bir yönetim sistemi olarak yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyeden biri olduğuna dikkat çekerek, belediye hizmetlerinin dijitalleşmiş bir yönetim sistemine entegre edildiğini söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nden Kocasinan'a Ödül

Kocasinan Belediyesi’nin Akıllı Park Sistemi Projesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ‘Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Akıllı şehir uygulamalarını çevreci bir yönetim sistemi olarak yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyeden biri olduğuna dikkat çekerek, belediye hizmetlerinin dijitalleşmiş bir yönetim sistemine entegre edildiğini söyledi.
“Akıllı şehir uygulamalarını, çağın koşullarında yenileyerek şehrin gelişen teknolojiye ayak uydurması ve geleceğini şekillendirmesi açısından önemli bir adım olarak görüyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin bu alanda 5 yıldır yaptığı yatırımlarla belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini belirterek; “Akıllı Şehirler ile ilgili Belediyeler Birliği yarışma düzenledi ve Akıllı Park Sistemi Projemiz, yarışmada ödüle layık görüldü. Kocasinan Belediyesi’nin akıllı park, akıllı güvenlik ve akıllı sulamayı içine alan Akıllı Park Sistemi Projesi, çevreci bir yönetim sistemini kapsamaktadır. Belediye olarak 5 yıldır ciddi manada teknoloji tabanlı yatırım yapıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Tamamen dijitalleşmiş bir yönetim sistemimiz var. Yakın zamanda; hem insan hem kaynak hem de gayrimenkul yönetimle ilgili alt yapı çalışmamızı hayata geçireceğiz. Bu projemizde ise otomatik sulama sistemini daha verimli hale getireceğiz. Meteorolojik verilere, toprak ve bitki yapısına göre sistem sulama ihtiyacının olup, olmadığını yönetecek. Böylelikle havanın durumuna göre hem su israfını önlemiş olacağız hem de ekonomik olarak tasarruf etmiş olacağız. Ayrıca parklarımızın güvenlik sistemiyle ilgili bazı parklara güvenlik kameraları yerleştirildi bunu yaygın hale getireceğiz ve parklar daha güvenli olacak. Bir diğer konu ise, aydınlatma sistemidir. Bazı parklar gece bazıları ise sabaha kadar aydınlanıyor. Parklardaki aydınlatma şiddetleri her yerde eşit olmayabilir. Hareket sensörleriyle insanların yoğunluğuna göre bu yoğunluğu algılayabilecek bir sistem kuracağız. Özellikle parkların içerisinde oyun alanları, halı saha ve çim sahaların aydınlatılması konusunda insanların yoğunluğuna göre aydınlatma şiddeti değişecek veya açılıp, kapanacak. Sonuç olarak elektrik enerjisinden tasarruf edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, marka şehir olan Kayseri’yi akıllı şehir teknolojisi uygulamalarıyla daha ileriye taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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