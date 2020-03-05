Bu pazar antika pazarı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan “Antika Günleri”nin altıncısı düzenlenecek.

Her ayın ikinci Pazar günü gerçekleşen organizasyon Türkiye’nin dört bir yanından antika severleri buluşturmaya devam ediyor. Antika ev eşyalarından, ahşap ürünlere, sanat eserlerinden askeri malzemelere kadar pek çok ürünün sergilendiği Antika Pazarı 8 Mart Pazar günü Harman Mahallesi Meydanında kurulacak.

“Harman Meydanına Tarihi Yolculuk” sloganıyla gerçekleşen Antika Günleri’ne vatandaşların yoğun katılımı bekleniyor.

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