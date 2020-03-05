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Fakültede çaycı, yüksekokulda öğrenci

DHA

Fakültede çaycı, yüksekokulda öğrenci


Yasin DALKILIÇ-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nde gündüz çaycı olarak çalışan Selçuk Beyazıt (32) akşamları ise Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nde eğitim görüyor.
Evli ve 2 çocuk babası Selçuk Beyazıt, 12 yıl önce lise eğitimini tamamlarken, 3 yıl önce ERÜ İletişim Fakültesi'nde idari personel kadrosunda çaycı olarak çalışmaya başladı. Beyazıt, üniversitede eğitim gören öğrencilere özenerek geçen yıl üniversite sınavına girdi. Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nü kazanan Beyazıt, lise eğitiminden 12 yıl sonra yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadı. Beyazıt, şimdi gündüz İletişim Fakültesi'nde çay servisi yaparken, akşamları ise yüksekokulda derslere giriyor. 
'ÖĞRENCİLERDEN ETKİLENDİM'
Selçuk Beyazıt, İletişim Fakültesi'nde öğrencilerden etkilenerek sınava girdiğini söyledi. Selçuk Beyazıt, "Arkadaşlarımıza örnek oldum. Onlar da üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar. Derslere fırsat buldukça çay ocağında çalışıyorum. Hafta sonları ya da akşamları da evde çalışıyorum. Fırsat bulduğum yerde ders çalışıyorum. İletişim Fakültesi'ndeki öğrencileri görünce etkilendim. Lisedeki öğrencilik zamanlarım aklıma geldi. İşimden de okulumdan da memnunum. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Hem de evde işlerimi hallediyorum. Arkadaşlarım hayret ediyor. Benim içinde bulunduğum durumu görün şaşırıyor" diye konuştu.
'ÇALIŞTIĞIM OKULDA ÖĞRENCİ OLMAK İSTİYORUM'
El Sanatları Bölümünü severek ve isteyerek tercih ettiğini de ifade eden Beyazıt, çalıştığı okulda da öğrenci olmak istediğini belirterek, "Şimdi ki hedefim çalıştığım okulda da öğrenci olabilmek. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazanmak istiyorum. Bu benim en büyük hayalim. İş ve okul yaşantımda en büyük destekçilerimden biri de eşim oluyor. Yapabileceğime inanıyor ve bana manevi destek veriyor. Filografi sanatını öğrendik. Dokuma sanatını ve halı dokumalarını öğrendik. El sanatlarına yakın ilgim vardı. Sınav zamanlarında çalışma arkadaşlarımın desteğiyle yoğun tempoyu atlatıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Samed Aydın SUN
2020-03-05 12:36:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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