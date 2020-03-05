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Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği yapıldı Kayserispor tesislerini öğrencilere açtı Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Şehrin takımını şehirle buluşturmaya, aileleri, çocukları tesislerimizle buluşturmaya devam edeceğiz"

İHA

Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği Finali Hes Kablo Kayserispor Tesisleri'nde yapılan final müsabakasıyla tamamlandı. Normal süresi 11 biten final müsabakasında Osman Düşüngel Ortaokulu penaltılarda Burhan Dinçbal Ortaokulu'nu yenerek birinciliği kazandı.

Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği yapıldı Kayserispor tesislerini öğrencilere açtı Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Şehrin takımını şehirle buluşturmaya, aileleri, çocukları tesislerimizle buluşturmaya devam edeceğiz"

Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği Finali Hes Kablo Kayserispor Tesisleri'nde yapılan final müsabakasıyla tamamlandı. Normal süresi 11 biten final müsabakasında Osman Düşüngel Ortaokulu penaltılarda Burhan Dinçbal Ortaokulu'nu yenerek birinciliği kazandı.
Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği 20 okul ve 486 sporcunun katılımıyla Hes Kablo Kayserispor Tesisleri'nde yapıldı. Yapılan müsabakalarda Osman Düşüngel Ortaokulu ile Burhan Dinçbal Ortaokulu finale çıkmaya hak kazandı. Yapılan final maçının normal süresi 11 tamamlandı. Osman Düşüngel Ortaokulu, penaltılarda rakibine üstünlük sağlayarak birinciliği kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, sporun bütün şehrin sahip olması gerektiğini vurgulayarak tesisleri açan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na teşekkür etti. Ekinci; “Kayserisporumuza ve değerli başkanımıza bu güzel imkanları sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Spor, bütün şehrin sahip olması gereken bir olaydır. 7’den 77’ye devam etmesi gereken bir olaydır. Çocuklarımızı burada hem teşvik ediyoruz, böyle bir sahada ağabeylerine özensinler istiyoruz. Bu havayı, atmosferi tanısınlar istiyoruz. İnşallah gelecekte Kayseri’nin, Türkiye’nin medarıiftiharı sporcularımız yetişsin istiyoruz. Bu turnuvaya 27 okulumuz katılıyor" dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise faaliyette emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek ilerleyen zamanlarda da bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti. Eskici; "Sporun ruhu sevgi, kardeşlik, dostluk. Kayserispor şehrin takımı. Sporcularımızın Kayserispor’un tesislerinde müsabaka yapması, buradaki futbolcularla, hocalarla görüşmesi değeri anlatılmaz. Kayserispor ile iç içe girmiş bir milli eğitim ve gençlik spor. Öğrenci, veli, aile hepsi burada. Bu ortamı sağlamasından dolayı başkanıma teşekkür ediyorum. Yıldız kardeşlerimiz final müsabakasını bitirip güzel bir faaliyet gerçekleştiriyorlar. Bundan sonra da Kayserispor’la çalışmalarımız artarak devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı’yla yapmış olduğumuz ortak projemiz ‘Yetenek Taraması’ projesi kapsamında şuan ilçede de başlattık. Berna hanım da gençlere sahip çıkalım, ellerinden tutalım, spora kazandıralım diye bizlere çok katkı sağlayacak. İlerleyen zamanda da inşallah onunla ilgili de çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da yabancı oyuncu probleminin altyapı çalışmalarıyla çözülebileceğini kaydederek; "İlk başkan olduğumdan beri aynı şeyi söylüyorum; 80 milyon nüfuslu bir ülkede bu kadar yabancı oynaması, iki hafta önce 11 yabancı oyuncuyla çıktık ama bu benim kurduğum bir sistem değil. 80 milyonluk ülkede biz Türk 400 sporcu oynatamıyorsak bir yerlerde yanlışımız var. Zaten futbol kulüplerinin de durumu ortada mali açıdan. Bu zaten hemen çözülecek bir sorun değil, böyle altyapı çalışmalarıyla çözülecek bir şey" dedi.
"Biz bu şehrin kulübüyüz"
Şehrin takımını şehirle buluşturmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Gözbaşı; "Biz bu şehrin kulübüyüz, bu kulübün şehirle kucaklaşması çekirdekten başlar. O yüzden bu organizasyon Hes Kablo Kayserispor ile gerek milli eğitim müdürlüğümüz gerekse gençlik spor il müdürlüğümüzle iyi bir çalışma oldu. Hem çocuklarla oyuncularımız bütünleşti, tesislerimizi gördüler, altyapıdan yetişen futbolcu ağabeylerini gördüler. İnşallah her iki müdürlüğümüzle de işbirliği çalışmalarımız devam edecek. Şehrin takımını şehirle buluşturmaya, aileleri, çocukları tesislerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü Kayserispor Kayseri halkıyla büyür, stat ancak böyle dolar. Diğer türlü biz ayrı, şehir ayrı olunca sonuçları farklı oluyor. İnşallah bu çalışmalarımız başka protokollerle, işbirlikleriyle devam edecek" diye konuştu.
Turnuvada ayrıca Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu'na üstünlük sağlayan Refika Küçükçalık Ortaokulu da üçüncülüğü elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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