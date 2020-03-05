Özel çocuklardan şehitler için ‘Kiminin Duası’ etkinliği

Kayseri’de İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ‘Kiminin Duası’ projesinde ‘Sevdam vatan vatanım duam’ sloganlarıyla şehitleri andı.

Kartal şehitliğinde düzenlenen etkinliğe Melikgazi İlçe Mili Eğitim Müdürü Hacı Kaya, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı. Program açılışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından okul öğrencilerinden Kerkük uyruklu Mustafa Galeli’nin Kur’an tilaveti yapmasıyla başladı. Daha sonra şehitler için koşan öğrencilere yönetim ve protokol tarafından ödülleri verildi. Dualarla devam eden programın sonunda ise vatandaşlara hoşaf dağıtıldı.

Türk Milleti için vatanın kuru bir laftan ibaret olmadığını söyleyen Okul Müdürü Osman Morsünbül, “Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ‘Kiminin Duası’ adlı projemizin tanıtımına katılan herkese İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu olarak teşekkür ediyorum. Şehit Allah rızası için din, vatan, millet uğruna canını veren kişiye denir. Şehitlik ise dinimizde peygamberden sonra gelen en yüce mertebedir. Bizim milletimizde bu mertebeye ulaşmak için canını vermek, şereflerin en büyüğüdür. Şunu bilmeliyiz ki vatan olmazsa millet ve devlet olmaz. Onun için biz Türk Milleti için vatan sevgisi kuru bir laftan ibaret değildir. O sevgiyi gönlümüzün derinliklerinde hissederiz. Vatana olan sevgimizi ancak onun uğruna yaptığımız çalışmalarıyla beli ederiz. Yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, hepimizin vatan için yapacakları vardır. Biz de bugün için elimizden gelen, vatan savunması yapan kahramanlarımız için dua etmektir. Onun için buradayız. Bir gün bu vatan için canımızı vermemiz gerekirse seve seve veririz”

Proje Koordinatörü Hüseyin Bozlak, okul öğrencilerinin durumlarından dolayı askerliğini yapamadığını fakat bu şekilde şehitleri anmak için toplandıklarını söyleyerek, “İstiklal Özel Eğitim ve Meslek Okulu öğrencilerimiz maalesef durumlarından dolayı askerlik vazifelerini yerine getiremiyorlar. Biz de öğrencilerimizle vatanın bölünmez bütünlüğü için, vatanımıza nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündük ve dualarla biz de her zaman vatanımızın ve milletimizin yanında olduğumuzu gösterelim istedik. Bu bağlamda öğrencilerimize milli, manevi duyguları ve bağımsızlık ruhunu kazandırmak amacıyla projemizi gerçekleştirdik. Projemiz 3 aylık süre zarfında gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli projemizde etkinlik takvimimizin ilkini ’15 Temmuz Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü’nü burada gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah 24 26 Mart tarihleri arasında Çanakkale ve İstanbul Şehitleri abidelerini 13 öğrencimizle beraber ziyaret edeceğiz. 16 Mayıs tarihinde de Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini öğrencilerimizle ziyaret etmek için programımızı orada gerçekleştireceğiz” dedi.

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