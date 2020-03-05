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(Görüntülü) Umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

DHA

KAYSERİ'de, umreden dönen ve öksürük ile solunum sıkıntısı şikayetleri bulunan N.Y. (60) adlı kadın, koronavirüs şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

(Görüntülü) Umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

KAYSERİ'de, umreden dönen ve öksürük ile solunum sıkıntısı şikayetleri bulunan N.Y. (60) adlı kadın, koronavirüs şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde gözlem altına alındı.
Kayseri Erkilet Havalimanı'nda, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, umreden dönen 250 kişi kontrolden geçirildi. Kontrol sırasında, 5 yolcuda yüksek ateş, N.Y. adlı kadında ise öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Bunun üzerine havaalimanına 2 ambulans ile özel kıyafetli 6 sağlık çalışanı sevk edildi. Dış Hatlar'a gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilen 6 kişiden 5'inin kente girişine izin verilirken, N.Y. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. N.Y., koronavirüs şüphesiyle, tedbir amaçlı izolasyonlu odada gözlem altına alındı.
Öte yandan, havalimanı çalışanları ile taksi sürücülerinin maske taktığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Kayseri
2020-03-05 15:26:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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