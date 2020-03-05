Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven babasını cenaze namazını kıldırdı

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Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven 73 yaşında hayatını kaybeden babası Hacı Mehmet Güven'in cenazesini kıldırdı.

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven’in 73 yaşındaki babası Hacı Mehmet Güven, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu bu sabah hayatını kaybetti.

İl Müftüsü Şahin Güven’in Hunat Cami’de ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

Hacı Mehmet Güven’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, memleketi Afyon’da defnedilmek üzere götürüldü.

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