KTO’da Kazancılar Çarşısı'nın yeni projesi tanıtıldı

Kayseri’de ticaretin, ekonominin merkezi olan Kazancılar Çarşısı için hazırlanan tadilat ve yenileme projesi, Ticaret Odası’nda tanıtıldı. Çarşı için hazırlanan tasarımların sunumun yapıldığı projeye Sarraflar ve Kuyumcular Derneği ile esnafta destek verdi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Kazancılar Çarşısı’nın modern bir görünüme kavuşması hem esnafımız, hem de alışveriş için gelen vatandaşlarımız çok büyük öneme sahip” dedi.

Kayseri’nin simgeleri arasında yer alan ve Tarihi Kapalı Çarşısı’nın yanında yer alan ve büyük kısmını kuyumculuk esnafının bulunduğu Kazancılar Çarşısı yeni ve modern bir görünüme kavuşacak.

Melikgazi Belediyesi tarafından hazırlanan tadilat ve yenileme projesinin tanıtımı Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda yapıldı. İstişare toplantısına KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ve Kazancılar Çarşı esnafı katıldı.

KTO BAŞKANI GÜLSOY : AMAÇ ÇARŞIMIZIN GÜZELLEŞMESİDİR

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kazancılar Çarşısı’nın önemine vurgu yaparak; “Tarihi Kapalı Çarşı’nın hemen yanında yer alan Çarşımız, kuyumcuların, döviz bürolarının ve bankaların bulunduğu finans merkezimiz. Hayata geçirilecek olan yeni projeyle çevresi ile bütünleşen bir yapıya kavuşacak. Kayseri Kültür Yolu Projesi’ne de uyumlu hale getirilecek. Kazancılar Çarşısının dükkanları küçük ama ekonomi açıdan büyük işlemler yapılıyor. Kayseri’de Kuyumcularımızın ağırlıkta olduğu çarşımızda ziyaretçi sayısının artırılması için değişim şart. Buradaki amaç çarşımızın güzelleşmesidir. Paralel ama aynı konsept olacak. Bu görselliği yakabilmemiz için uyum içerisinde bir ahengin olması lazım. Bu sebeple tek tip olmasıyla birlikte kalitesi artacaktır. Hafta sonları dahi vatandaşlarımızın gezip görmek istediği, alışveriş yapmak istediği mekan haline gelecektir. “ dedi.

PALANCIOĞLU : KAZANCILAR ÇARŞISI YENİ VE MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’da Kazancılar Çarşı’na yapılacak olan çalışmaların projelerini Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy başta olmak üzere Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetimi ile paylaşarak fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kazancılar Çarşı’sının Kayseri için çok önemli bir değer olduğunu belirterek çarşıyı güzelleştireceklerini vurgulayan Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Şehir merkezimiz bizim misafir odamız. Çarşıdaki sarraf ve esnaf arkadaşların rahat etmesi ve buradan alışveriş yapan vatandaşlarımızın da Kayseri’ye yakışır bir ortamda alışveriş yapması önemli. Kazancılar Çarşı'mızı yeni ve modern bir görünüme kavuşturmak için tadilat ve yenileme projesi hazırladık. Esnafımızla işbirliği içinde daha modern bir çalışma yapacağız. Çarşımız için ilkbahar ayında çalışmalara başlayıp çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Kazancılar Çarşısı, yıllardır süregelen ticari yapısı ile şehrin can damarı konumunda. Buranın bölgesindeki tarihi dokuya yakışır bir şekilde yeniden planlanmasını yaparak, bölgesi ile bütünleşmesini sağlayacağız. Temiz, nezih güzel bir ortam hazırlayacağız.” dedi.

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