Yabancı öğrencilerden Başkan Özdoğan´a ziyaret

Avrupa, Afrika ve Asya´nın çeşitli ülkelerinden gelerek üniversite eğitimini Kayseri'de alan öğrenciler, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan´ı makamında ziyaret etti.

Erciyes Üniversitesi ERSEM’de Türkçe öğrenen öğrenciler, Türkçe Okutmanı Hanife Geçim’in yönetiminde Hacılar’ı ziyaret ettiler. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesisleri’ni de gezen öğrenciler Belediye Başkanı Bilal Özdoğan´ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Özdoğan, “Bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman mağdurun, mazlumun yanında olduk. Bugün bütün Dünya’daki sıkıntıların bir an önce bitmesi için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanı gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bir ve beraber olarak bütün Dünya halklarıyla iyiliğin, barışın, güzelliğin hâkim olduğu bir dünyada yaşarız. Çünkü görüyorsunuz. Burada her ülkeden kardeşlerim var. Daha iyi bir yaşam için farklı ülkelere gitmek durumunda kalıyorlar. Ülkelerinde ki sıkıntılardan ve en önemlisi tabi ki savaştan dolayı yerlerini değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bu kardeşlerimizin de bizim içimizi parçalayan kısmı özellikle çocuklar. Tabi ki büyüklerde önemli ama özellikle çocukların sıkıntı çekmesi bırakın idareciliği bir baba olarak beni çok derinden etkiliyor, üzüyor. İnşallah öyle bir dünya olsun ki barış hâkim olsun. İyilik hâkim olsun. Burada olduğu gibi sizleri ülkelerin, illerin, ilçelerin güzellikleriyle tanıştıralım, buluşturalım. İnşallah size layıkıyla ev sahipliği yapabiliriz. Hacılar her mevsim güzeldir. Her mevsim sizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitimi almak için ülkelerinden şehrimize gelen öğrenciler ziyaretlerinde Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın ve belediye yöneticilerinin kendilerine karşı göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Erciyes Üniversitesi ERSEM Türkçe Okutmanı Hanife Geçim ise, “Burada Dünya’nın farklı yerlerinden insanlara Türkçe öğretiyoruz ve öğrencilerimiz burada üniversite okuyorlar. Bugün Hacılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde Erciyes gezisi düzenledik. Hem Hacılarımızın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak hem de Erciyes’i gezmek adına buraya geldik. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Özdoğan ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

