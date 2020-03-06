Okullar Arası Küçük Kızlar Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Okullar Arası Küçük Kızlar Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

İHA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 Sezonu Okullar Arası Badminton Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Küçük Kızlar Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 Sezonu Okullar Arası Badminton Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.
23 Mart 2020 Tarihleri arasında Eskişehir Bağları Danişment Gazi Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti.
Kıyasıya geçen müsabakalar sonucunda 1. Vali Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu(A), 2. Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu(A), 3. İbrahim Tennuri Ortaokulu(A) ve 4. PembeCesarettin Kocatürk Ortaokulu(A) oldu.
Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupaları düzenlenen tören ile verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İdlib şehitleri İncesu’da anıldı
YEREL HABERLER İdlib şehitleri İncesu’da anıldı
Yabancı öğrencilerden Başkan Özdoğan´a ziyaret
YEREL HABERLER Yabancı öğrencilerden Başkan Özdoğan´a ziyaret
Bunalıma giren adam intihar etmeye kalktı
YEREL HABERLER Bunalıma giren adam intihar etmeye kalktı
Tunuslu gençler Türk kültürünü tanıyor
YEREL HABERLER Tunuslu gençler Türk kültürünü tanıyor
KTO Başkanı Gülsoy : “Ticareti kuralına göre yapmalıyız”
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy : “Ticareti kuralına göre ...
KTO’da Kazancılar Çarşısı'nın yeni projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER KTO’da Kazancılar Çarşısı'nın yeni projesi tanıtıldı
Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven babasının cenaze namazını kıldırdı
YEREL HABERLER Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven babasının cenaze ...
Kulaçlarını milli takıma seçilmek için attılar Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Kulaçlarını milli takıma seçilmek için ...
Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven babasını cenaze namazını kıldırdı
YEREL HABERLER Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven babasını cenaze ...
Öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmene soruşturma
YEREL HABERLER Öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmene ...
Başkan Özdoğan, "Anadolu Aslanlarımız Olmazsa Olmazımız"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan, "Anadolu Aslanlarımız Olmazsa ...
'Erciyes Dermatoloji Zirvesi' düzenlendi
YEREL HABERLER 'Erciyes Dermatoloji Zirvesi' düzenlendi
Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile ...
(Görüntülü) Umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem ...
Kayseri’deki STK’lar Birlik Oldu
YEREL HABERLER Kayseri’deki STK’lar Birlik Oldu
Yahyalı'da evde traş hizmeti
YEREL HABERLER Yahyalı'da evde traş hizmeti
Din görevlileri madde bağımlılığı ve zararları konusunda bilgilendirildi İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Ali Ramazan Benli, "Madde bağımlılığı ile mücadelede her açıdan dikkatli olmamız lazım" Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, "Dağıtılacak olan cep kitabı ile madde bağımlılığı nasıl tespit edilir daha iyi öğrenilecek"
YEREL HABERLER Din görevlileri madde bağımlılığı ve zararları ...
Başkan Palancıoğlu 'Dijital Dönüşüm Konferansı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu 'Dijital Dönüşüm Konferansı'na ...
Özel çocuklardan şehitler için ‘Kiminin Duası’ etkinliği
YEREL HABERLER Özel çocuklardan şehitler için ‘Kiminin Duası’ ...
ERÜ’de unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatlar tarihiyle tanıtılıyor KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa: “Bu etkinliklerle öğrenciler küresel dinamiklerle beraber yöresel boyutları da öğreniyor” ERÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Ülker: “Her yıl yeni bir yörenin unutulmaya yüz tutan yemeklerini tanıtmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER ERÜ’de unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatlar tarihiyle ...
Dünyam Hastanesi’nde ‘Korona virüs’ muhtarlara korona virüs anlatıldı
YEREL HABERLER Dünyam Hastanesi’nde ‘Korona virüs’ muhtarlara korona ...
Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği yapıldı Kayserispor tesislerini öğrencilere açtı Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Şehrin takımını şehirle buluşturmaya, aileleri, çocukları tesislerimizle buluşturmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği ...
Başkan Palancıoğlu'ndan Karikatürist Suat Yalaz için başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan Karikatürist Suat Yalaz için ...
Umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
YEREL HABERLER Umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X