Okullar Arası Küçük Kızlar Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 Sezonu Okullar Arası Badminton Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

23 Mart 2020 Tarihleri arasında Eskişehir Bağları Danişment Gazi Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti.

Kıyasıya geçen müsabakalar sonucunda 1. Vali Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu(A), 2. Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu(A), 3. İbrahim Tennuri Ortaokulu(A) ve 4. PembeCesarettin Kocatürk Ortaokulu(A) oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupaları düzenlenen tören ile verildi.

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